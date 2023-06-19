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阿联酋和卡塔尔宣布恢复驻对方外交代表机构

2023年06月19日19:56 | 来源：新华网
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新华社北京6月19日电 综合新华社驻外记者报道：基于《欧拉宣言》及双方加强双边关系的共同愿望，阿联酋和卡塔尔宣布，自19日起恢复两国驻对方外交代表机构。

阿联酋政府19日宣布，阿联酋和卡塔尔决定恢复驻对方外交代表机构，即阿联酋驻多哈大使馆和卡塔尔驻阿布扎比大使馆及驻迪拜总领事馆，此决定从2023年6月19日开始生效。

阿联酋通讯社和卡塔尔通讯社均报道说，这一决定体现了两国领导层的意愿，巩固了阿拉伯共同行动的进程，也为了实现两个兄弟国家人民的愿望。

地区分析人士认为，阿联酋和卡塔尔决定恢复驻对方外交代表机构，标志着两国间关系进一步迈向正常化和合作。这一举措将促进两国间政治、经济和人文交流，为两国人民带来更多机会和福祉。

2017年6月，沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。卡塔尔政府否认上述指控。

2021年1月，第41届海湾合作委员会首脑会议在沙特西部城市欧拉举行，与会领导人在峰会上签署《欧拉宣言》，沙特、阿联酋、巴林、埃及宣布与卡塔尔恢复外交关系。（参与记者：汪强、苏小坡）

(责编：于洋、刘慧)

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