新华网萨格勒布6月19日电（记者 李学军）克罗地亚中国文化基金会17日在位于克罗地亚首都萨格勒布市西部的长城商贸中心举行端午慰问活动。

在名为“浙里有爱，万水千山粽是情”的活动中，浙江省侨办、侨联提供400盒粽子向当地华侨华人分发。中国驻克罗地亚大使齐前进、克罗地亚中国文化基金会会长叶碎雄，以及当地华人华侨参加了此次活动。

6月17日，“浙里有爱，万水千山粽是情”（克罗地亚站）端午慰问活动现场。（记者 李学军 摄）

齐前进在致辞中表示，端午节是中华传统节日，也是海外侨胞寄托思乡之情的节日，希望这些漂洋过海而来的粽子能让大家一解乡愁，感受来自祖国的关怀和支持。

叶碎雄在致辞中说，该活动是首次在克罗地亚举办，作为活动承办方感到非常荣幸。小小的粽子蕴含着家乡对在克华人华侨的牵挂和关爱，希望通过活动，把这份关爱和祝福实实在在地传递到各位华人华侨心上。

在活动前一周，克罗地亚中国文化基金会就在当地华侨华人圈和微信群进行广泛宣传和通知，获得了热情响应。

来自浙江金华、现任克罗地亚中国文化基金会副会长的张崇军表示，活动不但使他感受到家乡的味道，更感受到了祖国的温暖。

在萨格勒布大学学习的中国留学生刘芷绮激动地说，这次活动让她深深感受到祖国的关怀和温暖，这个端午节过得特别温馨和有意义。

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