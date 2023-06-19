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以军在约旦河西岸打死3名巴勒斯坦人

2023年06月19日16:50 | 来源：新华网
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　　新华社拉姆安拉6月19日电（记者柳伟建）巴勒斯坦卫生部19日发表声明说，以色列军队当天在约旦河西岸城市杰宁打死3名巴勒斯坦人。以色列国防军发表声明，证实双方当天发生大规模交火。

　　巴卫生部声明说，另有31人在冲突中受伤，其中6人伤势较重。另据以色列媒体报道，冲突导致6名以军士兵受伤，目前伤势稳定。

　　目击者对新华社记者说，以军当天早上在杰宁展开军事行动时与巴勒斯坦人发生冲突，现场可以听到激烈的枪声和爆炸声。

　　巴勒斯坦安全人士告诉新华社记者，以军在此次行动中“罕见”使用了直升机对当地实施空袭。

　　以色列国防军19日发表声明说，以军和以边防警察部队当天早上在杰宁实施抓捕巴勒斯坦人的行动时与巴方武装人员发生大规模交火。巴方武装人员向以方投掷大量爆炸装置，以军实弹还击。以军动用直升机向巴方武装人员开火，协助以军撤离。

　　今年以来，巴以紧张局势加剧。以军与加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷等地的巴勒斯坦人发生冲突并造成大量人员伤亡。（参与记者：王卓伦）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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