人民网北京6月18日电 （记者张荣）13日，天津外国语大学和葡萄牙里斯本大学合办的里斯本大学孔子学院获评“全球示范孔子学院”。截至目前，该孔子学院及下设课堂、教学点注册学员超过1.8万名，超过9万人次参加孔院各类文化活动，2850余人参加汉语水平考试，100余名学员获得国际中文教育奖学金来华留学，连续举办7届全葡汉语教师培训暨汉语教学研讨会，孔院学员7次夺得葡萄牙赛区的冠军。

近日，里斯本大学孔子学院中方院长王锦程和葡方院长若昂·巴雷罗在接受人民网专访时认为，孔子学院作为闪亮的“中国名片”，为促进两国文化交流互鉴发挥了重要作用。

汉语教学规模日益扩大 希望更多老师加入

葡萄牙里斯本大学孔子学院续签合作协议暨“全球示范孔子学院”授牌仪式举行。里斯本大学官网供图

王锦程告诉人民网，里斯本大学孔子学院本部经过15年的建设，已发展成为当地人民学习汉语、了解中国文化的重要窗口，培养了大量精通汉语、通晓两国文化的优秀人才。

对于获评“全球示范孔子学院”，王锦程表示，此次获评是对里斯本大学孔子学院（以下简称“孔院”）过去15年工作的肯定，也是对其未来工作的鞭策。据了解，全球示范孔子学院共计50多所，占全球孔院总数的10%左右。

王锦程表示，近年来，汉语教学在葡萄牙日益步入正轨，也愈发专业化，不断满足不同类型学生的个性化发展需求。除了教授汉语课程，孔院还不断推广和普及中国现代文化，展示当下的中国是什么样的。除此之外，学生还可以参加各种人文交流活动。例如组织到中国参加夏令营、参加“汉语桥”比赛以及组织专家讲座等。

目前，孔院的师资队伍主要由五种类型的教师组成，公派教师、专职教师、中国志愿者教师、海外志愿者教师和本土教师。王锦程认为，随着汉语教学的规模不断扩大，需要更多的老师加入到孔院教学中。他告诉记者，未来孔院将继续扩大本土化发展，招收更多优秀合格的葡萄牙教师，以推动教学的可持续化发展。葡方院长若昂·巴雷罗也持相似观点，他希望未来可以有越来越多的本土教师加入到教师队伍当中。“目前，我们对教师的需求量越来越大，为了孔院汉语教学的可持续发展，未来希望有越来越多出色的葡萄牙教师可以加入到我们的队伍当中。”

里斯本大学孔子学院葡方院长若昂·巴雷罗。中国驻葡萄牙大使馆供图

从兴趣爱好到实用性学习 中葡关系促进民间交往

在王锦程看来，葡萄牙人学习汉语的目的，也随着时间的变化而发生了改变。“起初，大部分都是一些高龄学员，他们更多是出于对中国文化的热爱。随着中葡经贸往来不断加深，以及教育、科技、文化等方面的合作不断增多，年轻学员也越来越多。他们学习汉语更偏实用性，比如想未来运用在工作当中等。”王锦程指出。

里斯本大学孔子学院中方院长王锦程。 采访截图

对此，巴雷罗也认为，随着中国在全球影响力越大越大，学习汉语也可以为学生打开通往未来的“大门”。“很多学生的第一需求是要掌握一门外语，从而获得学位顺利毕业。例如，里斯本大学亚洲文化研究专业的学生，他们必须学习一门亚洲语言才可以获得学分，所以选修汉语对他们来说是一个不错的选择。除了这部分学生，也有许多青少年对汉语感兴趣。” 巴雷罗指出。

学习汉语热情高涨 孔院成为民心相通桥梁

王锦程告诉记者，很多学员让他印象深刻。他回忆道，曾有一位古稀之年的老先生，在孔院学习了三四年汉语之后，又到当地社区学习中心教授他人汉语。

“年轻优秀的学员更是不胜枚举，学习汉语对他们的职业发展有着巨大帮助。比如我们有一个学员，目前在伦敦TikTok工作，还有在驻华使馆工作的等等。我也会时常给他们分享各种学习或者就业机会，这也是我作为院长的责任。”王锦程表示。

汉语为学员带来更多机遇的同时，他们作为“使者”也可以促进中葡两国之间的交流与合作。他补充说：“刚刚卸任的葡萄牙前驻华大使杜傲杰也曾在这学习过三个月。”

巴雷罗也感叹道，作为葡方院长，看到这些取得优异成绩的学生，他也感到无比自豪。诸如此类的优秀学员，比比皆是。像在“汉语桥”比赛中获奖的学生，还有用汉语就业的学生，他们代表葡萄牙也代表里斯本大学孔院，在各自的领域发光发热。

葡萄牙圣托马斯孔子课堂第二届“汉语桥”小学生中文秀比赛。图片来源：里斯本大学孔子学院公众号。

除此之外，里斯本大学孔子学院还兼顾了低龄学员，比如在里斯本圣托马斯学校下设的孔子课堂，主要面向5-9年级的学生。据王锦程介绍，圣托马斯学校是一所私立学校，该校学生可以选择学习汉语或者德语，且每年选择学习汉语的学生要比德语还要多一些，这都得益于中葡两国越来越密切的交往，以及汉语在当地的不断普及和推广。

随着葡萄牙“汉语热”不断升温，以及葡萄牙政府对年轻一代汉语学习的重视，越来越多的葡萄牙人想学习汉语并了解中国，孔院也成为了中葡两国民心相通的桥梁。

当好“民间大使” 开展双向交流

里斯本大学孔子学院组织汉语角活动。 图片来源：里斯本大学孔子学院公众号

对于王锦程来说，除了作为孔院中方院长和一名汉语教师，更多的是作为“民间大使”担当着重要职责与使命，要时刻注意与当地人的沟通和交往方式。“当地很多民众可能没有机会亲自去中国，更多的是通过我们来了解中国。我作为院长也好，老师也好，朋友也好，时刻都代表着中国人的形象。所以，在日常的沟通和交流中，我们要时刻严格要求自己。”王锦程表示。

汉语在葡萄牙的普及，也离不开中葡两国之间的密切交往。对此，巴雷罗提出，随着中国的国际影响力越来越大，中国和葡萄乃至与欧洲的交往也越来越多。期望各国政府着眼于未来，只有这样，各国人民之间的合作才会增加；反之，则会失去一切。

对于未来的发展，王锦程提出，也希望把更多葡萄牙优秀的文化引进到中国，葡方也非常有意愿开展更多的文化交流活动。

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