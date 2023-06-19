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“诗意江西”——第十九届“中韩缘”中国文化大赛决赛在韩举行

2023年06月19日14:25 | 来源：人民网-国际频道
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“诗意江西”——第十九届“中韩缘”中国文化大赛决赛暨颁奖典礼17日在韩国国会议员会馆举行。韩中文化友好协会供图

“诗意江西”——第十九届“中韩缘”中国文化大赛决赛暨颁奖典礼17日在韩国国会议员会馆举行。韩中文化友好协会供图

人民网首尔6月19日电 （记者马菲）“诗意江西”——第十九届“中韩缘”中国文化大赛决赛暨颁奖典礼17日在韩国国会议员会馆举行。中国驻韩国大使邢海明、中国人民对外友好协会副会长袁敏道、江西省人民政府外事办公室主任范勇为活动视频致辞，韩国共同民主党籍五选国会议员薛勋、韩中文化友好协会会长曲欢、中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌等嘉宾现场出席活动并致辞。

本届大赛以“同行”为主题，既展现出中韩建交31周年以来的并肩同行，也表达了对两国未来的美好期许。活动自5月中下旬启动以来，吸引了来自韩国各地200多名选手积极参与。通过层层角逐，来自首尔、京畿道、忠清道、庆尚南道、江原道等地区的共14组21名选手进入最终决赛，选手年龄跨度从6岁到70岁。

“诗意江西”——第十九届“中韩缘”中国文化大赛决赛暨颁奖典礼17日在韩国国会议员会馆举行。韩中文化友好协会供图

“诗意江西”——第十九届“中韩缘”中国文化大赛决赛暨颁奖典礼17日在韩国国会议员会馆举行。韩中文化友好协会供图

曲欢表示，文化因多彩而精彩，百花齐放才是春。大赛命名为“中韩缘”中国文化大赛，不仅仅局限于单纯的语言类竞赛，形式也更加多样灵活。理解并热爱一个国家的文化十分重要，文化在增进人民间相互理解和友谊方面发挥着不可替代的作用。

薛勋盛赞“中韩缘”中国文化大赛在推动韩中友好方面发挥的积极作用，并表示推进韩中两国关系健康、持续发展才是正确的、符合历史发展趋势的选择。他表示将全力支持“中韩缘”中国文化大赛的持续举办并积极提高大赛的规模和影响力。

“诗意江西”——第十九届“中韩缘”中国文化大赛决赛暨颁奖典礼17日在韩国国会议员会馆举行。韩中文化友好协会供图

“诗意江西”——第十九届“中韩缘”中国文化大赛决赛暨颁奖典礼17日在韩国国会议员会馆举行。韩中文化友好协会供图

邢海明在视频致辞中表示，中韩是搬不走的近邻，更是利益交融、互利共赢的合作伙伴。建交31周年以来，中韩两国在经贸、人文交流等方面取得了令人瞩目的成绩。他在致辞中高度评价了“中韩缘”中国文化大赛在向韩国社会各界介绍中国经济、教育、文化等领域发展状况上发挥的积极作用，并希望更多韩国朋友通过“中韩缘”中国文化大赛这一平台了解真实、立体的中国，成为热爱中国文化、致力推动两国友好的中韩友好使者。

袁敏道在视频致辞中表示，中韩两国比邻而居，友好交流源远流长。两国人民在漫长的交往长河中，互学互鉴、相扶相济，留下了许多脍炙人口的佳话。文化在增进人民相互了解和友谊方面起着春风化雨、润物无声的作用。“中韩缘”中国文化大赛为中韩各界朋友以文结缘、相知相亲搭建了平台，为深化两国文化交流互鉴，增进人民间友谊发挥了积极作用。

范勇在视频致辞中表示，江西文化底蕴深厚，拥有千年瓷都景德镇、千年名楼滕王阁等众多名胜古迹。近年来，江西与韩国联系紧密、合作广泛，经贸合作成效显著、人文交流成果丰硕、合作潜力巨大。此次江西受邀成为大赛主宾省并以“诗意江西”冠名大赛感到非常荣幸。在新的历史起点，江西愿与韩方一道，把握发展机遇，加强务实对接，丰富人文合作新内涵，为构建契合新时代要求的中韩关系、为中韩友好事业做出更大的贡献。

经过激烈角逐，大赛最终共评选出中文演讲及文艺公演两个组别的金、银、铜奖和“中韩缘特别奖”、“中国驻韩国大使奖”等8个奖项。“中国驻韩国大使奖”获得者将获得一年中国语言研修“政府奖学金”。

“诗意江西”——第十九届“中韩缘”中国文化大赛决赛暨颁奖典礼17日在韩国国会议员会馆举行。韩中文化友好协会供图

“诗意江西”——第十九届“中韩缘”中国文化大赛决赛暨颁奖典礼17日在韩国国会议员会馆举行。韩中文化友好协会供图

第十九届“诗意江西”——“中韩缘”中国文化大赛由韩中文化友好协会、韩国共同民主党薛勋议员、中国驻韩大使馆和中国人民对外友好协会共同主办，本届大赛特别携手江西省人民对外友好协会共同承办。大赛在举办过程中特设江西相关知识问答和图片展示环节，答题正确的现场观众获得了来自江西的特色纪念品。

韩中文化友好协会2005年创办“中韩缘——中国文化大赛”，大赛每年选定一个文化主题，通过中文演讲、文艺表演、中国常识问答等方式考察和增进选手对中国文化的了解。

(责编：燕勐、杨牧)

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