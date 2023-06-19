新华社北京6月19日电 6月19日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见美国国务卿布林肯。

王毅说，国务卿先生此次北京之行正值中美关系处在一个关键节点，需要就对话还是对抗、合作还是冲突作出选择。历史总要向前发展，中美关系终究也要向前发展。开历史倒车没有出路，推倒重来更不可取。我们要以对人民、对历史、对世界负责的态度，扭转中美关系螺旋式下滑，推动重回健康稳定轨道，共同找到中美在新时期的正确相处之道。

王毅强调，中美关系陷入低谷，根源在于美方抱持错误的对华认知，导致错误的对华政策。中美关系历经波折，美方有必要深刻反思，同中方一道，共同管控分歧、避免战略意外。中美关系要止跌企稳，当务之急是把两国元首共识真正落到实处。中美关系要行稳致远，最重要的是把习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则作为根本遵循。

王毅深入阐释了中国发展振兴的历史逻辑和必然趋势，介绍了中国式现代化的鲜明特征和全过程人民民主的丰富内涵，敦促美方不要拿国强必霸的模板来镜像中国，不要用西方传统大国走过的轨迹来误判中国。这是美国对华政策能否真正回归客观理性的关键所在。

王毅要求美方停止炒作“中国威胁论”，取消对华非法单边制裁，放弃对中国科技发展打压，不得肆意干涉中国的内政。王毅着重剖析了台湾问题的实质，强调维护国家统一永远是中国核心利益中的核心，是全体中华儿女命运所系，是中国共产党矢志不渝的历史使命。在这个问题上，中国没有任何妥协退让的余地。美方必须真正坚持中美三个联合公报确定的一个中国原则，尊重中国主权和领土完整，明确反对“台独”。

布林肯介绍了美方看法，表示美方致力于重回两国元首巴厘岛会晤确定的议程，期待同中方加强沟通，负责任管控分歧，在双方有共同利益的领域开展合作。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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