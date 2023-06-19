新华社阿比让6月19日电 通讯：中科农业合作助力提升科特迪瓦农产品附加值

新华社记者周楚昀 郑扬子

清晨时分，科特迪瓦一家橡胶合作社主席约布埃开着卡车来到南部城镇达布郊区，将新采收的杯胶送至这里的中国橡胶加工厂。

6月，科特迪瓦进入割胶季，橡胶加工厂门口每天都排着等待卸货的卡车。这些本地出产的原料将由工厂处理成标准橡胶，然后运往中国加工成橡胶制品。

约布埃告诉记者，中国企业的到来改变了当地橡胶行业面貌。“此前，当地橡胶一直处于生产过剩状态，是中国工厂帮我们打开了销路，我们合作社月均产量从1000吨增加到2000吨。”

科特迪瓦自然条件优越，是西非地区重要农业国和非洲第一大天然橡胶生产国。但由于缺乏加工能力，该国过去只能出口低附加值的原材料，胶农收入微薄。

2020年，美兰集团（香港）有限公司在科特迪瓦的第一家橡胶初加工厂投产，两年后第二家工厂落成运营，目前年产能总计约26万吨，相当于该国年橡胶产量的四分之一。

科特迪瓦农业研究和咨询行业协会资源监管员博纳旺蒂尔表示，过去该国缺乏正规收购渠道，导致橡胶积压，收购商趁机大幅压价，严重影响胶农收入。中国加工厂为胶农提供了稳定且价格合理的出货渠道，胶农在销量增加后纷纷扩大胶林规模。

当地另一家橡胶合作社主席迪比告诉记者，自从与美兰橡胶厂合作后，他和合作社胶农的收入显著提高，生活得到改善。

橡胶加工厂是中科农业合作蓬勃发展的一个缩影。2022年2月，美兰集团、湖南建设投资集团有限责任公司和岳阳观盛投资发展有限公司等企业签署“湖南+”科特迪瓦项目合作协议，继续扩大两国农业合作。有关企业将根据协议在科特迪瓦建设农产品初加工厂，并在中国设立精加工厂。

湖南建设投资集团董事长蔡典维表示，科特迪瓦盛产橡胶、棕榈油、棉花、大豆和玉米等农产品，初加工厂建成后，将提高当地农产品的附加值，增加就业岗位，促进工业发展，为当地经济社会可持续发展注入新动力。

美兰集团副总经理张亮介绍，目前投产的两家橡胶加工厂已创造千余个就业岗位，在建的两个工厂将再提供一千个岗位，同时带动周边社区经济发展。

博纳旺蒂尔说，科中农业合作还解决了当地农村年轻人口外流问题。“中国企业以公道的价格收购橡胶，使年轻人愿意留在村里从事农业种植。”

博纳旺蒂尔认为，科中农业的双赢合作帮助科特迪瓦实现经济发展。“如你所见，阿比让市正在发生日新月异的变化。”（参与记者：李成、刘佑民）

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