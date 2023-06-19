“水韵江苏”文旅公众推广活动开幕式现场。中国驻东京旅游办事处供图

人民网东京6月18日电 （记者岳林炜）6月17日，“水韵江苏”文旅公众推广活动在位于日本东京的池袋西口公园举办。本次活动以特色展演、主题推介、非遗互动、美食品鉴等可视、可触、可感的方式，立体展示了江苏的水韵魅力。活动吸引了众多日本民众深度了解江苏特色文旅资源，沉浸式感受东方美学的魅力。

中日双方嘉宾共同开启本次推广活动。中国驻东京旅游办事处供图

在当天的活动开幕式上，江苏省文化和旅游厅副厅长马龙发表致辞表示，希望以本次活动为契机，加强江苏同日本在旅游宣介、线路开发、品质提升等方面的相互支持、紧密合作。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安表示，结合当下“旅游+”热潮，中日旅游市场合作存在诸多机遇。中国驻东京旅游办事处作为中日两国信息交流的窗口，将积极发挥桥梁纽带作用，助力两国入境游市场稳步复苏。

日中协会理事长瀬野清水在开幕式上以鉴真东渡日本为例追溯了江苏与日本交流的历史渊源，期待未来日中间能有更多交流和往来。

开幕式上舞台展演之一《水舞昆韵》。中国驻东京旅游办事处供图

在为期两天的活动中，江苏省文化和旅游厅携南京、苏州、盐城、南通、泰州、镇江、宿迁7个地级市及东台、兴化、宜兴3个县级市共同进行文旅推介。除开幕式当天的舞台展演外，现场还设置了各地市主题推介展区及非物质文化遗产展区，同前来参观的当地民众进行了多种互动体验活动。

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