人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“水韵江苏”文旅公众推广活动在日本东京举行

2023年06月19日11:29 | 来源：人民网-国际频道
小字号

“水韵江苏”文旅公众推广活动开幕式现场。中国驻东京旅游办事处供图

“水韵江苏”文旅公众推广活动开幕式现场。中国驻东京旅游办事处供图

人民网东京6月18日电 （记者岳林炜）6月17日，“水韵江苏”文旅公众推广活动在位于日本东京的池袋西口公园举办。本次活动以特色展演、主题推介、非遗互动、美食品鉴等可视、可触、可感的方式，立体展示了江苏的水韵魅力。活动吸引了众多日本民众深度了解江苏特色文旅资源，沉浸式感受东方美学的魅力。

中日双方嘉宾共同开启本次推广活动。中国驻东京旅游办事处供图

中日双方嘉宾共同开启本次推广活动。中国驻东京旅游办事处供图

在当天的活动开幕式上，江苏省文化和旅游厅副厅长马龙发表致辞表示，希望以本次活动为契机，加强江苏同日本在旅游宣介、线路开发、品质提升等方面的相互支持、紧密合作。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安表示，结合当下“旅游+”热潮，中日旅游市场合作存在诸多机遇。中国驻东京旅游办事处作为中日两国信息交流的窗口，将积极发挥桥梁纽带作用，助力两国入境游市场稳步复苏。

日中协会理事长瀬野清水在开幕式上以鉴真东渡日本为例追溯了江苏与日本交流的历史渊源，期待未来日中间能有更多交流和往来。

开幕式上舞台展演之一《水舞昆韵》。中国驻东京旅游办事处供图

开幕式上舞台展演之一《水舞昆韵》。中国驻东京旅游办事处供图

在为期两天的活动中，江苏省文化和旅游厅携南京、苏州、盐城、南通、泰州、镇江、宿迁7个地级市及东台、兴化、宜兴3个县级市共同进行文旅推介。除开幕式当天的舞台展演外，现场还设置了各地市主题推介展区及非物质文化遗产展区，同前来参观的当地民众进行了多种互动体验活动。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部