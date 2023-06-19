《画说经典》丛书精装版。活动主办方供图

人民网北京6月18日电 （记者邓洁）中国前驻外大使姚培生联合俄罗斯诗人尼古拉·兹维亚津采夫等人合作翻译的《画说经典——诗经唐诗宋词》（汉俄对照）丛书今日在北京首发。

本书由中译出版社出版，包含《画说诗经》《画说唐诗》《画说宋词》三本分册，精选《诗经》、唐诗、宋词各百篇，由姚培生发起并领衔，中、俄、吉译者、诗人、汉学家携手翻译，以汉俄双语的形式呈现。作者字斟句酌，精益求精，力求用地道的俄语再现中国传统文化的悠远情境，帮助俄语读者感受中国古典文学特有魅力和深遂意境。此外，由陈佩秋等著名画家为每首诗作画，一诗一画，相得益彰。

《画说经典》丛书简装版。活动主办方供图

前外交部部长李肇星发来贺信，祝贺本书的正式出版，并称赞其有利于中外经典文学作品的互相交流，“难能可贵，很有意义”。

前外交部部长助理、前外交部新闻发言人、前中国驻联合国大使沈国放致辞。中华文化促进会万里茶道协作体供图

深圳北理莫斯科大学校长李和章、书记朱迪俭也为新书发来贺信。前外交部部长助理、前外交部新闻发言人、前中国驻联合国大使沈国放，中华文化促进会副秘书长赵雪男，中华诗词研究院学术部副主任、中华诗词学会常务理事莫真宝出席发布会并致辞。

莫真宝指出，为保证译文达意的准确性，有效传达诗味与诗的形式美，懂得汉语和汉语诗歌韵律的翻译家，和懂得目标语言国的语言和诗歌韵律的翻译家联袂合作，就显得尤其重要，“画说”系列正是在这方面做出了表率，发扬发展了翻译领域的这种合作形式，赋予了传统诗歌新的生命力。

本书作者姚培生在发布会上分享自己的创作体会。中华文化促进会万里茶道协作体供图

姚培生在发布会上分享了自己的创作体会。他说，中华优秀传统文化包罗万象，而经典文学作品是其最重要的组成部份之一。 “我们看到，世界上优秀的传统文化很多，但按思想、价值、内容、艺术性、数量以及传承时长来看，中华传统文化的地位无疑立于世界之巅，是世界文化宝库中最灿烂的明珠。对外译介经典文学是一件很有价值的事。”他说。

该书的作者之一尼古拉·兹维亚津采夫在《画说唐诗》的序言中写道，“本书既包含俄罗斯读者所熟知的诗人，也有在俄罗斯甚少被了解的诗人。”“唐诗如心灵之呼唤、绕梁之余音，流传至今也有千年之余。诗人们创造了与众不同、无与伦比的境界，并用难以企及的笔法令今人了然于心。”

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