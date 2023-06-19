人民网罗马6月18日电 （记者谢亚宏）当地时间17日下午，由雅典中国文化中心、中远海运比雷埃夫斯港口有限公司、绍兴鲁迅纪念馆、希中文化协会、雅典商务孔子学院和中希时报共同举办的“中国故事”系列讲座第二场在希腊中远海运比雷埃夫斯港口有限公司成功举行。

本次讲座邀请到中国绍兴文理学院博士、副教授、绍兴市鲁迅研究会副会长卓光平先生作为主讲嘉宾，就“中希文化交流中的鲁迅与卡赞扎基斯”与现场观众进行了深入交流。

中国驻希腊使馆文化参赞王滢、文化专员赵凤、中国绍兴鲁迅纪念馆馆长龚凌、雅典中国文化中心主任任刃、阿提卡省长特别顾问乔治亚·皮斯帕、希腊武术联合会主席和秘书长帕帕克里斯托斯·帕帕赫里斯托斯、思皮若斯·卡若帕诺斯以及近60余位中希文化爱好者参与活动。

王滢在致辞中表示，本次鲁迅纪念馆一行赴希与卡赞扎基斯博物馆进行交流，反映出两馆合作的进一步加强。本次讲座作为交流合作的落地成果之一，也让希腊民众有机会深入了解鲁迅这位中国文坛巨匠。希望希腊朋友们有机会去绍兴鲁迅纪念馆，进一步了解这位与卡赞扎基斯有着共通灵魂的中国文学战士，感受不同于卡赞扎基斯在《中国纪行》里描绘出的现代中国。

龚凌在致辞中说，中国绍兴鲁迅纪念馆和希腊卡赞扎基斯博物馆于2012年5月缔结为友好馆，这是鲁迅馆第一次与国外名人馆缔结友好关系，也正式开启了鲁迅馆的国际交流之路。他希望，本次讲座能够以鲁迅与卡赞扎基斯两位文学大师为桥梁，为中希两国的文化交流建立起新的联结；也希望“中国故事”活动能够帮助中希两国人民更多地了解彼此，认知两国的文化相通和民心相通。

任刃在致辞中表示，中希两国文化有着很多相似之处和内在联系，这使得中希两国人民对彼此有着天然好感，比雷埃夫斯港口项目就是中希友好合作的见证。本次活动对加强两国人文交往和文明互鉴具有积极的促进作用，未来将会继续举办此类高质量的文化交流讲座，让希腊朋友们更加全面、深入地了解中国文化。

卓光平在讲座中生动细致地讲解了鲁迅和卡赞扎基斯的希腊情结和中国情节；两位文学巨匠在作品中反映的中希两国文化；中希文化的相通性；鲁迅和卡赞扎基斯在精神、内心情感和作品等方面的相同之处；两位文学家对中希两国文学的影响等方面内容，引发了现场观众的共鸣和多次掌声。

现场的希腊和中国观众还对鲁迅在当代中国青少年群体中的影响力、鲁迅和卡赞扎基斯作品等问题与卓博士进行互动交流。

有观众表示听过讲座后，从一个全新的角度对中希现代文学的内在联系进行了对比，对中国人朴实、勤劳、勇敢、友善的价值观有了深入了解。乔治亚·皮斯帕表示希望能亲身去到卡赞扎基斯祝福的中国。

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