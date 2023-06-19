人民网里约热内卢6月18日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间6月18日，在中华民族的传统节日端午节到来之际，巴西中国浙江商会代表走进里约圣玛塔贫民社区，向社区居民捐赠了200个食品篮和200个粽子。中国驻里约热内卢总领事馆领侨处处长郭填甜、巴西中国浙江商会会长郑侠茂等出席捐赠仪式。

巴西中国浙江商会为圣玛塔贫民社区居民捐赠食品篮。人民网记者 时元皓摄

郭填甜在仪式上表示，巴西中国浙江商会举办的慈善爱心捐赠活动正值端午节到来之际，商会成员特意准备了粽子，让巴西朋友品尝中国美食，很有意义。长期以来，里约华侨华人充分发扬中华民族勤劳勇敢、乐善好施的传统美德，积极融入当地社会，多次举办各种慈善活动，切实履行社会责任，为中巴民间友好做出了积极贡献。

巴西中国浙江商会会长郑侠茂向社区居民转交捐赠物资。人民网记者 时元皓摄

郑侠茂表示，这次慈善捐赠活动正值中华民族传统节日端午节到来之际，巴西中国浙江商会希望以传统美食为媒，为传播中华文化贡献海外华侨华人力量，是里约侨胞回馈当地社会、助力巴西民众建设美好家园的一次具体行动。

圣玛塔社区居民品尝粽子。王天聪摄

接受记者采访的当地居民罗伯斯庇尔·阿维拉认为，通过此次活动，社区居民得以一起品尝中国传统节日端午节的粽子，近距离地接触了中国文化。“活动再一次将旅巴华侨华人和当地民众联结起来，不仅为社区的贫困居民，尤其是贫困儿童提供了美食，而且促进了不同文化之间的相互了解，加深了巴中民间友好。”阿维拉说。

中国驻里约热内卢总领事馆领侨处领事叶宏超，巴西中国浙江商会副会长林必茂、陈式凯、陈群雷，秘书长叶炜玮等出席了捐赠活动。

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