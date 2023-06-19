人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴西中国浙江商会为里约贫民社区捐赠食品

2023年06月19日09:58 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢6月18日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间6月18日，在中华民族的传统节日端午节到来之际，巴西中国浙江商会代表走进里约圣玛塔贫民社区，向社区居民捐赠了200个食品篮和200个粽子。中国驻里约热内卢总领事馆领侨处处长郭填甜、巴西中国浙江商会会长郑侠茂等出席捐赠仪式。

巴西中国浙江商会为圣玛塔贫民社区居民捐赠食品篮。人民网记者 时元皓摄

巴西中国浙江商会为圣玛塔贫民社区居民捐赠食品篮。人民网记者 时元皓摄

郭填甜在仪式上表示，巴西中国浙江商会举办的慈善爱心捐赠活动正值端午节到来之际，商会成员特意准备了粽子，让巴西朋友品尝中国美食，很有意义。长期以来，里约华侨华人充分发扬中华民族勤劳勇敢、乐善好施的传统美德，积极融入当地社会，多次举办各种慈善活动，切实履行社会责任，为中巴民间友好做出了积极贡献。

巴西中国浙江商会会长郑侠茂向社区居民转交捐赠物资。人民网记者 时元皓摄

巴西中国浙江商会会长郑侠茂向社区居民转交捐赠物资。人民网记者 时元皓摄

郑侠茂表示，这次慈善捐赠活动正值中华民族传统节日端午节到来之际，巴西中国浙江商会希望以传统美食为媒，为传播中华文化贡献海外华侨华人力量，是里约侨胞回馈当地社会、助力巴西民众建设美好家园的一次具体行动。

圣玛塔社区居民品尝粽子。王天聪摄

圣玛塔社区居民品尝粽子。王天聪摄

接受记者采访的当地居民罗伯斯庇尔·阿维拉认为，通过此次活动，社区居民得以一起品尝中国传统节日端午节的粽子，近距离地接触了中国文化。“活动再一次将旅巴华侨华人和当地民众联结起来，不仅为社区的贫困居民，尤其是贫困儿童提供了美食，而且促进了不同文化之间的相互了解，加深了巴中民间友好。”阿维拉说。

中国驻里约热内卢总领事馆领侨处领事叶宏超，巴西中国浙江商会副会长林必茂、陈式凯、陈群雷，秘书长叶炜玮等出席了捐赠活动。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部