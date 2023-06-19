人民网仰光6月18日电 （记者李秉新）第三届“汉语桥”世界小学生中文秀仰光赛区18日举行决赛，仰光地区各华文学校派出20名小学生分成4个小组参加了比赛，仰光各界人士及学生家长100余人参加了此次活动。

尹邦琳同学表演舞蹈《明月几时有》。人民网记者 李秉新摄

中国驻缅甸大使馆公使衔参赞曹静到场向参加比赛的各位小学生选手和长期从事汉语教学的老师们表示祝贺，她表示：语言是了解一个国家最好的钥匙，能有效沟通文化增进友谊，越来越多的民众通过学习中文增进了对中国的了解，希望小选手们努力学中文快乐学中文，欢迎你们今后到中国去旅游、深造，亲眼看看新时代的中国，多交中国朋友，做传播胞波友谊的小使者。

仰光中国文化中心主任向剑波向比赛冠军谭贤恩同学颁发证书。人民网记者 李秉新摄

比赛中小选手们各显其能，在进行汉语演讲时，杨安琪同学讲解了她对孔子“学而时习之”的理解，高宏光同学描述了他对春节的喜爱，而曹惠鑫同学则介绍了她学好汉字从象形结构入手的妙招。在才艺表演环节，王永厚同学表演了歌曲《中华民族》，廖明熙同学用小提琴拉起了《兰亭序》，最后，穿着一身飘逸汉服的谭贤恩同学以一首古筝曲《女儿情》得到了评委的最高分获得全场冠军并获得被推荐参加全球总决赛资格。

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