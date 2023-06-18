新华社柏林6月17日电（记者刘旸）第16届世界夏季特殊奥林匹克运动会17日晚在柏林奥林匹克体育场举行开幕式，来自约190个成员组织的7000余名特奥运动员将参加26个项目的比赛。这是德国首次举办世界夏季特奥会。

6月17日，中国代表团在开幕式上入场。新华社记者刘旸摄

运动员入场仪式中，来自四川的轮滑选手缑海洋在中国代表团前方举牌引导队伍入场。中国退役的网坛名将李娜与另外7名旗手将国际特奥旗帜带入场地。中国队体操教练高成双代表运动会全体教练员在开幕式上宣读参赛誓言。德国网球特奥运动员索菲·伦斯曼点燃圣火。

6月17日，德国特奥运动员索菲·伦斯曼点燃圣火。新华社记者刘旸摄

国际特殊奥林匹克委员会主席蒂姆·施莱弗说：“我们要传递的信息很简单，特奥运动有改变世界的力量。如果我们完全投入到这项事业中，世界会因我们而改变。大家看到特奥会上的运动员都在倾尽全力。在未来的一周多时间里，我们会看到7000多名运动员，这背后是7000多个家庭奋斗、付出的故事，我们准备好来讲讲他们的故事了。”

施莱弗说：“这座体育场举办过1936年夏季奥运会，现在我们将继承杰西·欧文斯（1936年柏林奥运会的田径明星）的精神遗产。今天这里的主角是世界上最谦逊、最受欢迎和最懂得包容的人们。”

本届特奥会中国代表团由128人组成，其中运动员89人，平均年龄21岁，最小的14岁，将参加田径、羽毛球、篮球、滚球、足球、体操、举重、轮滑、游泳、乒乓球、网球11个大项的比赛。

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