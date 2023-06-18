新华社北京6月18日电 （国际观察）国际有识之士为何不相信美国涉华人权谎言

新华社记者

美国政府日前以所谓“强迫劳动”为由对一些中国企业实施制裁，再次凸显美国的霸道与霸凌。美方近年来在涉疆、涉港、涉藏等问题上频频干涉中国内政，编造各种谎言来抹黑中国人权状况。与此同时，美国政客对本国愈演愈烈的种族歧视、枪支暴力等严重侵犯人权问题却听之任之、无所作为。

华盛顿的政客们为何如此“关心”中国人权、漠视本国人权？难道是因为他们“爱中国”超过爱美国吗？

古巴外交部长罗德里格斯一针见血地指出：“为操纵和恐吓不服从华盛顿利益的国家，美国正把人权当作一种工具。”

“就是为了阻碍中国的发展”

2022年10月6日，联合国人权理事会第51届会议对美国牵头提交的一项涉疆问题决定草案进行表决。美国试图将这份草案包装成一个程序问题，但国际社会的眼睛是雪亮的，草案遭到多数成员国反对，未获通过。当投票结果公布时，会场上响起热烈掌声，多国使节纷纷向中国代表表示祝贺。

玻利维亚代表玛丽亚·阿尔瓦雷斯说，这一草案的实质是试图把中国列为重点关注对象，以便以人权为幌子在今后的人权理事会会议上不断攻击中国，这是美国试图“利用所谓程序问题实现自己的地缘政治目的”。

不久后，在10月31日举行的联合国大会第三委员会会议上，60多个国家作共同发言，支持中方在涉疆、涉港、涉藏问题上的立场，反对以人权为借口干涉中国内政。另有30多个国家以单独发言、联合致函等方式支持中国。

这些年来，美方不断在国际场合炒作中国人权话题：围绕涉疆问题不断炮制各种谎言，企图给中国扣上“强迫劳动”“种族灭绝”等帽子；去年12月，借口所谓“西藏人权”问题，对两名中方官员进行非法制裁；今年3月，发表所谓“2022年度国别人权报告”，大肆抹黑香港人权法治状况……

美国不断抹黑中国的举动适得其反，让国际社会进一步认清美国真实面目。

在美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇看来，一些美国政客关于中国人权问题的言论“都是由阴谋论”构成，“缺乏基于事实的分析”。俄罗斯智库“俄罗斯－中国分析中心”主任谢尔盖·萨纳科耶夫说，美国美化反中乱港势力的暴力犯罪行为，表明其对香港居民的安全和福祉根本不感兴趣，满脑子想的是一己私利与维护霸权，所谓“人权”“自由”只不过是美国干涉他国内政的一块遮羞布。

以美方所谓“强迫劳动”谎言为例，中国法律明确禁止强迫劳动，新疆各族群众劳动就业完全自由平等，劳动权益依法得到有效保障，生活水平不断提高。2014年至2021年，新疆城镇居民人均可支配收入由2.3万元增至3.76万元人民币；农村居民人均可支配收入由约8700元增至1.56万元人民币。到2020年底，新疆超过306万农村贫困人口全部脱贫，3666个贫困村全部退出，35个贫困县全部摘帽，绝对贫困问题得到历史性解决。目前在新疆棉花播种的过程中，大部分地区综合机械化水平超过98%，所谓新疆存在“强迫劳动”根本与事实不符。美国以“强迫劳动”为由实施涉疆产品全面禁令，其实质是剥夺新疆各族群众的劳动权、发展权。真正破坏新疆人权的正是挥舞制裁大棒的美国。

尼加拉瓜外交部长蒙卡达认为，美国试图利用人权等问题破坏中国稳定，目的“就是为了阻碍中国的发展”。这实际上是在侵犯他国主权，以维护自身霸权。

“美国对世界的人权说教是一场闹剧”

经常在人权问题上对他国指手画脚的美国，自身人权状况究竟如何？

还是以美国不断炒作的所谓“强迫劳动”问题为例，美国匹兹堡大学客座法学教授丹尼尔·科瓦利克说：“如果美国真想解决强迫劳动问题，可以从国内着手，处理美国监狱中猖獗的强迫劳动问题。”

南北战争后，美国一些州在证据不足的情况下，把大批获得解放的黑人奴隶关进监狱，强迫他们收割庄稼、采矿和修筑铁路。20世纪80年代，美国政府又打着“缓解收容压力、降低监禁成本”的旗号将私人资本引入监狱体系。从此，以盈利为目的的私营监狱迅速扩张。据统计，截至2019年年底，超过10万人被拘禁在美国私营监狱中，长期从事高强度、低报酬的强迫劳动。

“这所监狱对利益的追逐，是以侵犯基本人权为代价的，这可真令人愤怒和鄙视。”曾被关押在美国私营监狱的法国阿尔斯通公司前高管弗雷德里克·皮耶鲁齐在《美国陷阱》一书中这样写道。

强迫劳动只是美国人权问题的冰山一角。

种族歧视问题根深蒂固。2022年8月，在非洲裔人口占多数的美国密西西比州首府杰克逊市，当地约15万居民和附近约3万人的自来水供应全部中断。调查发现，断水原因是系统性种族主义导致当地政府减少对有色人种社区供水设施的必要投资和维护，而这种情况在美国并不罕见。今年5月，联合国“在执法工作中推进种族正义和平等的国际独立专家机制”工作组在访问美国华盛顿、亚特兰大、洛杉矶、芝加哥、明尼阿波利斯和纽约市后指出，奴隶制给美国留下了深刻而持久的创伤，种族歧视渗透到与执法部门的所有接触中。

枪支暴力问题愈演愈烈。今年4月28日深夜，得克萨斯州圣哈辛托县发生枪击事件，造成包括一名8岁儿童在内的5人死亡。6月6日，弗吉尼亚州首府里士满市中心一座剧院外发生枪击事件，造成2人死亡、5人受伤。6月9日晚，加利福尼亚州旧金山市发生枪击事件，导致9人受伤。美国“枪支暴力档案”网站数据显示，今年截至6月13日，美国造成至少4人死伤的大规模枪击事件已有291起。

此外，美国还存在贫富悬殊、暴力执法、虐待移民、雇佣童工等人权问题。美国政客不解决自身问题，还对他国横加指责，正如《印度时报》评论所言：“罔顾国内存在的一系列问题，美国用双重标准看待他国人权状况，其故作姿态令人生厌。”

从国际层面看，美国在人权问题上更是劣迹斑斑。仅2001年以来，美国非法发动的战争和军事行动就造成超过80万人死亡，数千万人流离失所。美国至今未批准《强迫劳动公约》《儿童权利公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》等国际人权公约。用菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格－乌伊的话说，“美国对世界的人权说教是一场闹剧”，鉴于其恶劣的人权记录，美国既没有道德优势，也没有诚信。

“中国为世界人权事业作出巨大贡献”

阿拉伯国家联盟代表团日前访问新疆乌鲁木齐、喀什等地，走进喀什艾提尕尔清真寺、新疆伊斯兰教经学院等地，实地参访学生们的教室、图书馆、礼拜殿等各项设施场所，并与宗教人士、经学院院长、学生等进行交流。新疆现有清真寺约2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。美国全国的清真寺数量还不及新疆的十分之一。

对于当地能够完整保存古老宗教场所并不断发展现代化宗教学习设施，代表团团长、埃及常驻阿盟代表穆罕默德·穆斯塔法·欧尔菲表示十分赞赏。新疆的脱贫成就也令他赞叹：“可以看到中国政府所付出的巨大努力，让这么多人能够脱离贫困，安居乐业。”

对于中国真实的人权状况，许多了解中国的国际人士作出了积极、公正的评价。

全球未来研究所创始人兼首席执行官钱德兰·奈尔在拥有多种族、多元文化的马来西亚长大，20世纪90年代移居中国香港后已走访大半个中国。今年开斋节前，他在社交媒体上发了一条关于不同国家穆斯林如何庆祝开斋节的视频，开头就是中国西安的场景。“当我把这个视频分享给一些朋友，他们竟然问，‘这是中国？’”奈尔回复：“你们真该去中国亲眼看看。”他在接受新华社记者采访时指出，西方媒体对新疆的负面报道“是彻头彻尾的谎言”，“识破这样的谎言并不需要火箭科学家的头脑”。

约旦中国问题专家、作家萨米尔·艾哈迈德曾十余次访华。在他看来，中国对人权的保障体现在坚持以人民为中心，切实提高人民生活水平。“从解决数亿人口的温饱问题到全面建成小康社会，中国实现了人民生活水平的跨越式提升。可以说，中国在尊重和保护人权方面为发展中国家树立了榜样。”

改革开放以来，中国人均可支配收入增长了180多倍，7.7亿农村人口摆脱贫困、全面进入小康，居民人均预期寿命提高到78.2岁。脱贫攻坚、危房改造、修路架桥、建设饮水工程……中国将人权保障落实到具体的民生实事上，扎实的发展成就令阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希钦佩。他说，中国历史性地消除了绝对贫困，不断提升人民生活水平，充分尊重和保障人权，“为世界人权事业作出巨大贡献”。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰同样是中国人权事业发展的见证者。他说，中国的人权事业是从社会民生保障体系的基础性、普惠性和兜底性着手，以保障促发展，以发展促人权，实现了从贫困到温饱、从总体小康到全面小康的逐级进阶，进而迈向共同富裕的更高目标。

中国在推动自身人权事业持续健康发展的同时，秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，积极推动全球人权事业进步。中国先后批准或加入了30余项国际人权文书，其中包括6项联合国核心人权条约，累计向166个国家和国际组织提供援助，派遣60多万名援助人员。世界银行研究报告预计，到2030年，中国发起的共建“一带一路”倡议将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

日本前首相鸠山由纪夫指出，有些大国总认为自己百分之百正确，不断把自己定义的“自由”“民主”“人权”强加于他国，让世界面临分裂的危险。中国主张符合自身国情、顺应时代潮流的发展方式，这才是正确做法。

瑞士历史学家、伯尔尼艺术学院名誉教授贝亚特·施耐德认为，对于人权的保障应该有不同的道路，“我觉得中国做得很好。所以，即使是西方人进行的民意调查，都表明中国人民对政府的满意度非常高，而西方国家恰恰相反，人们对政府的不满意度正在逐渐攀升”。（参与记者：朱瑞卿、宋盈、孙丁、聂晓阳、李骥志、冀泽、周潼潼、王嘉轩、毛鹏飞、汪艺、郭丹、李光正、孙哲）

(责编：崔译戈、燕勐)