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苏丹冲突双方再次达成停火协议

2023年06月18日11:37 | 来源：新华网
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　　新华社利雅得6月17日电（记者胡冠 王海洲）苏丹武装部队与快速支援部队代表17日在沙特阿拉伯吉达达成72小时停火协议，停火从喀土穆时间18日早晨6时开始。

　　据沙特媒体报道，苏丹冲突斡旋方沙特和美国17日宣布了协议内容。根据协议，冲突双方同意在停火期间停止在苏丹境内的一切军事行动，允许苏丹境内的人员流动和运送人道主义物资的援助活动。

　　沙特和美国在当天发布的一份声明中呼吁冲突双方切实履行停火协议。声明说，如果冲突双方违反协议，斡旋方将考虑推迟在吉达举行的冲突方之间谈判。

　　苏丹卫生部17日在其脸书账号上发表声明说，苏丹首都喀土穆南部当天遭遇空袭，至少有17名平民在空袭中丧生。

　　目击者称，苏丹武装部队对喀土穆南部地区进行了密集轰炸，快速支援部队则用防空高射炮进行回击。

　　4月15日，苏丹武装部队与快速支援部队之间爆发武装冲突。武装冲突起始于喀土穆南郊，后迅速蔓延至喀土穆全城和其他各州。冲突双方经国际斡旋曾数次达成停火协议，但未得到落实。

　　国际移民组织数据显示，冲突已导致近200万苏丹人流离失所，其中约47.6万人逃至包括埃及在内的邻国避难。（参与记者：陈梦阳）

(责编：崔译戈、燕勐)

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