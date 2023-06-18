新华社北京6月18日电 日本媒体17日报道，驻日美军冲绳基地周边地下水检测出15种日本禁止使用的化学物质。针对美军持续“放毒”的做法，当地一个市民团体要求与驻日美军官员会面，讨论基地污染问题。

冲绳县环保部门近日公布的2022年度调查结果显示，美军计划返还给日方的基地周边15处地点的地下水中，检测出杀虫剂滴滴涕(DDT)等15种违禁化学物质。滴滴涕化学名为双对氯苯基三氯乙烷，为20世纪上半叶广泛使用的一种农药。由于严重污染环境，许多国家和地区已禁用滴滴涕。

2022年5月15日，在日本冲绳，冲绳民众抗议要求削减冲绳美军基地规模甚至将美军基地全部撤出。新华社记者张笑宇摄

这项调查同时显示，驻日美军嘉手纳基地附近一处地点的地下水含有全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA），含量达日本暂定标准的大约43倍。

冲绳县自2019年起每年实施这一调查，以掌握美军基地周边污染状况。继前一年的调查后，这次调查再度检测出黑索金（RDX）。黑索金化学名为环三亚甲基三硝胺，可用于制作弹药和毒性强的农药。

驻日美军此前多次被曝在冲绳等地“放毒”，涉嫌污染土地和地下水。冲绳县一个市民团体2022年分析冲绳美军基地周边380多名居民血液中的PFOS和PFOA浓度，发现检出的最高浓度达到全国平均值的3倍以上。

冲绳县宜野湾市一个市民团体16日向该市政府部门提出申请，要求就美军基地污染问题与驻日美军官员会面讨论。此前，这一市民团体曾提出同样要求，遭美方拒绝。（张旌）

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