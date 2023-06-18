新华社北京6月18日电 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯近日发表文章，批评国际货币基金组织（IMF）和世界银行支持欠发达国家力度不足，呼吁这两大全球性多边金融机构大刀阔斧改革。

法国定于下周在首都巴黎主办金融峰会，邀请多国领导人讨论国际多边金融机构改革等问题。美联社17日报道，古特雷斯在此次巴黎峰会前发表关于IMF和世行改革的“深度分析”，堪称“不寻常之举”。

这是2022年4月20日在美国华盛顿拍摄的世界银行总部。新华社记者刘杰摄

古特雷斯指出，IMF和世行的现有架构和规则“不公平地偏向于”发达国家，而欠发达国家受益于这两家机构的程度远不及发达国家。

古特雷斯说，新冠疫情为IMF和世行带来一场“压力测试”，而这两家机构协助欠发达国家应对疫情的表现“显然失败”。

他列举的数据显示，疫情期间，被视为发达国家代表的七国集团从IMF获得总计相当于2800亿美元的资金，而一些最不发达国家获得的资助总计只有约80亿美元。七国集团总人口约7.7亿，而上述最不发达国家人口合计约11亿。

他说，上述对发达国家和欠发达国家支持力度的差异符合IMF现有规则，但“从道义上而言是错误的”。

IMF和世行“是时候”纠正长期以来的错误和“根植于现有国际金融架构中的偏见和不公”，古特雷斯说，他呼吁IMF和世行进行彻底改革，包括增加发展中国家在这两家机构执行董事会的代表比重、推进IMF份额改革、改善资金用途等。

据美联社报道，IMF和世行均未就古特雷斯的批评和建议直接置评，但不少专家认同古特雷斯的看法。

美国乔治·梅森大学公共政策学教授莫里斯·库格勒说，长期以来，世行行长由美国总统提名美国公民担任，IMF总裁职位则由欧洲人把持。IMF和世行对最需要援助的国家支持力度不够，正是这种“美欧长期坐庄”治理架构的反映。

国际危机研究组织联合国项目主任理查德·高恩说，美欧掌控IMF和世行决策权、非洲国家只有“极少投票权”的局面早已引发不满，而不少发展中国家也抱怨这两家机构的借贷规则加重它们的债务负担。

IMF和世行创建于第二次世界大战后，被视为美国主导的布雷顿森林体系两大国际金融支柱。近年来，越来越多新兴经济体质疑这两家机构的规则和架构不符合全球发展现状，改革呼声不断。（郜婕）

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