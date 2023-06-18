新华社北京6月17日电 三年前美国黑人男子乔治·弗洛伊德遭白人警察“跪颈”执法而死，在美国引发大规模示威。美国司法部16日发布一份调查报告，指出明尼苏达州明尼阿波利斯市警察局长期存在过度使用武力、种族歧视等系统性问题，使得发生弗洛伊德那样的悲剧成为可能。

这是2022年3月10日在美国首都华盛顿拍摄的美国司法部大楼。新华社记者刘杰摄

滥用武力成惯例

弗洛伊德之死引发联邦司法部针对明尼阿波利斯市警察局执法问题展开广泛调查，两年后出炉了这份89页的调查报告。

司法部长梅里克·加兰当天在明尼阿波利斯市举行的新闻发布会上说，当地警方“例行公事地”过度使用武力，包括不当使用致命武力和不合理使用电击枪，而且经常是在没必要使用武力的情况下。

报告调查市警察局19起开枪事件，认定警察有时在没有确认本人或他人是否面临迫切威胁的情况下就匆匆开枪。

比如，2017年，一名手无寸铁的白人女子因自家屋后可能发生性侵案件而拨打报警电话，其后看到一辆警方巡逻车，便走上前，却被车内一名警察开枪打死。警察给出的开枪理由是那名女子突然出现把他“吓了一跳”。另一起案例中，一名嫌疑人在警察局讯问室突然开始用刀扎自己脖子，结果被几名警察开枪打死。

报告发现，明尼阿波利斯市警方频繁使用可能致命的锁喉动作。警方“使用危险的技能和武器，对待那些只是犯了轻罪、有时是根本没犯罪的人”。

根据报告，2016年1月1日至2022年8月16日，市局警察接近200次使用弗洛伊德遭受的“跪颈”式锁喉，其中44次所涉案情并不要求逮捕嫌疑人。尽管市局在弗洛伊德死后禁止这种锁喉动作，一些警察仍继续使用。

按照加兰的说法，明尼阿波利斯警方侵犯当地民众宪法权利已成“模式”，而弗洛伊德之死让这一恶习引发广泛关注。

袖手旁观成自然

2020年5月25日，46岁的弗洛伊德涉嫌使用一张20美元假钞在明尼阿波利斯市一家便利店买烟，被德雷克·肖万等4名警察逮捕。肖万用膝盖压住弗洛伊德颈部长达9分半钟。其间，弗洛伊德反复恳求，说自己“无法呼吸”，却无法脱离压制，陷入昏迷，最终死亡。

这是2022年5月22日在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市拍摄的弗洛伊德广场。新华社记者刘杰摄

路透社报道，许多市民抱怨，肖万对弗洛伊德过度使用武力绝非例外，而是警察侵犯黑人居民权利的惯常做法。

加兰16日在发布会上说，调查发现，多起事件中，警察忽视被控制人员的人身安全，当后者抱怨无法呼吸时，往往反驳称“你能呼吸，你现在正在说话”。

美联社注意到，弗洛伊德遭“跪颈”时，几名涉案警察也说了相似的话。

加兰说，当同事过度使用武力时，明尼阿波利斯警察通常不愿干预。

“在他杀死乔治·弗洛伊德数年前，德雷克·肖万就在一些其他场景过度使用武力，而多名当时在场的警察袖手旁观，没有阻止他。”

肖万2022年7月被明尼苏达州一家联邦地区法院以侵犯弗洛伊德公民权利判处21年监禁。他先前因谋杀弗洛伊德和非预谋杀人罪被州法院判处22年半监禁。其他三名涉案警察同样在州法院和联邦法院被定罪。

区别对待程度重

报告说，明尼阿波利斯市警方在执法时歧视黑人、美洲土著居民及精神病患者。

数据显示，当地警方对少数族裔驾车人拦停、搜查和使用武力的比例远远高过白人。按照加兰的说法，警察在驾车人行为不会导致拘留或传唤的情况下，拦截黑人和土著居民的比例是白人的六七倍。

“这类行为令人深感不安，侵蚀社区对执法部门的信任。”加兰说。

加兰说，调查发现，除非事情闹大了、引发众怒，警察才会因种族主义行为而被追责，这样的情况有好几次。

报告说，警方根据居民种族构成，在不同居民区按不同模式巡逻。

加兰说，调查发现，明尼阿波利斯警方经常侵犯和平示威者和报道示威记者的权利，尤其在弗洛伊德之死引发大规模示威后。报告指出，示威者和记者几次在没有犯罪或者在散去时被警察发射的橡皮子弹击中致伤甚至致残。

市民何时感安全

明尼阿波利斯市教师、知名民权运动人士马西娅·霍华德说：“报告强调了黑人和土著居民多年来所说，即我们生活在明尼阿波利斯警方种族主义体制的枷锁下，他们过分使用武力却不受约束。”

加兰说，调查发现的系统性问题长期存在且得不到解决，“让乔治·弗洛伊德的遭遇成为可能”。

加兰宣布，明尼阿波利斯市政府同意接受联邦司法部针对市警察局的监督项目。市长雅各布·弗雷将同司法部协商一项获称“同意令”的协议，内容为指派一名联邦法官监督市警察局改革的进程。路透社援引一些官员的话报道，协商过程预期需要几个月。

弗雷说：“当明尼阿波利斯的人们在同我们城市的警察打交道时感到安全，我们的改革才能被界定为成功。”（胡若愚）

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