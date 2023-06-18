人民网雅加达6月17日电 （记者李培松）6月15日至17日，第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛和第三届“汉语桥”世界小学生中文秀印尼赛区总决赛在印尼举行。

自3月份发布比赛通知后，印尼各省文教机构积极组织地区选拔赛，12个省区共评选出77位优秀选手晋级总决赛。大、中、小学生比赛的演讲主题分别为“天下一家”、“追梦中文，不负韶华”和“快乐中文”。经过3天激烈比拼，苏北省南洋之晖学校的黄子嘉和东爪哇省新中三语学校的陈书缘获得小学组一等奖，华春桑和王丹获得小学组优秀辅导老师奖；东爪哇省新中三语学校的陈嬿伊荣获中学组一等奖，黄榕获中学组优秀辅导老师奖；苏北省亚洲国际友好学院的邓棻璘获得大学组一等奖，大学组优秀辅导老师奖由邝嬿娜获得。

中国驻印尼大使陆慷17日出席比赛颁奖暨闭幕典礼并致辞。他表示，语言是了解国家最好的钥匙，“汉语桥”中文比赛历经多年发展，已成为中印尼两国人文交流的知名品牌，大大增进两国人民相知相亲。

陆慷表示，中国与印尼关系正站在新的历史起点上，青年是两国关系发展的未来。中国驻印尼大使馆愿同印尼社会各界一道，为印尼民众特别是青年朋友们学习中文提供更多支持和便利，为推动两国人文交流合作、促进两国友好关系发展贡献力量。

印度尼西亚驻中国和蒙古大使周浩黎发表了视频讲话，他表示：“印尼不同教育层次的学生踊跃参加‘汉语桥’交流项目，充分证明了印度尼西亚对中国文化和语言的欣赏。该项目旨在提高印尼年轻一代中文水平，培养印尼的中文人才，加强印尼与中国之间的友好关系和文化交流。”

印尼雅加达华文教育协调机构辅导委员会主席张锦雄致辞表示，希望广大青年学子在认真学习专业知识、技能的同时提高自己的语言能力。他认为，学习汉语，不仅仅是会说，更要透过语言文字去认识中华文化，去了解博大精深的中华文明以及蕴藏其中的东方智慧。

本年度比赛由中国教育部中外语言交流合作中心、中国驻印尼大使馆主办，印尼雅加达华文教育协调机构和印尼阿拉扎大学孔子学院联合承办，各省华文教育协调机构、各省HSK汉语考试分考点和汉语桥俱乐部雅加达站协办。

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