人民网北京6月17日电 （刘动、马蒂奥）第二十九届北京国际图书博览会（BIBF）于6月15日在国家会议中心开幕。本届博览会共有56个国家和地区参展，展商数量达2500家，20多万种中外图书集中亮相，另有众多图书推介活动和研讨会，为参观者带来一场文化的盛宴。

第二十九届北京国际图书博览会意大利展台。人民网 刘动摄

今年，意大利对外贸易委员会携多家意大利出版社组成意大利国家展团，再次参加北京国际图书博览会。本届意大利参展商包括蒙达多利出版集团、ACOMA BOOK、君提出版社、意大利百科全书学会Treccani、艾瑞克森出版社、Corraini、DACO Studio等多家意大利知名出版社和企业，参展图书种类多样、风格各异，涵盖文学、历史、艺术、美食和生活方式等诸多领域。

意大利对外贸易委员会北京办事处首席代表张保龙·布鲁诺接受人民网采访。人民网 刘动摄

意大利对外贸易委员会北京办事处首席代表张保龙·布鲁诺在接受人民网记者采访时表示，北京国际图书博览会是意中开展双边文化合作的重要国际平台之一，意大利将借此机会进一步加强与中国市场的对话，夯实意中之间的伙伴关系。布鲁诺表示：“在我看来，文化是推动对话的万向轴，文化合作和经济合作互为基石，两者共同保证了我们意中两国数世纪友谊的长久延续。”

布鲁诺介绍，书展期间将举办一系列意中出版社B2B对话和合作研讨会，就意大利出版作品在中国的传播和未来合作展望等进行探讨与交流，推进双方在文化产业等领域的深度交流与合作。

意大利百科全书学会Treccani今年首次参加北京国际图书博览会，为中国读者带来了丰富的艺术类书籍。Treccani国际项目负责人乔瓦娜·法祖利表示：“意大利和中国作为联合国教科文组织世界遗产地数目最多的两个国家，有许多可以交流对话的共通之处。”她表示，在马可·波罗逝世700周年即将到来之际，位于扬州的马可波罗纪念馆日前升级改造完成并对外开放，Treccani受意大利驻上海总领馆文化处之邀，参与了扬州马可波罗纪念馆提档升级的工作。

意大利参展商向参观者介绍书籍。人民网 刘动摄

君提出版社已是中国图书展会的“老熟人”，该出版社中国区独家代理、思路文化CEO王韶华介绍，君提出版社与国内出版社联系紧密，许多艺术、少儿、绘本和科普类图书在中国均有落地，并广受中国读者欢迎。目前，君提出版社正在与湖南美术出版社合作出版《达芬奇全集》，这套书将在不久的将来和中国读者见面。

有着一百多年历史的L’Erma di Bretschneider出版社CEO罗贝托·马尔库奇告诉人民网记者，这是他第五次参加北京国际图书博览会。马尔库奇说：“我们力求增进中国和意大利之间的联系，想出版更多中文图书的意大利语译本，介绍给对中国文化感到好奇的意大利读者。”马尔库奇介绍，近期该出版社刚出版了茅盾文学奖得主李洱的小说《花腔》的意文版，并计划于下半年在意大利的多个城市和孔子学院进行推介，另有4本中文图书也在出版计划中。

部分意大利参展书籍。人民网 刘动摄

国际市场出版咨询服务商ACOMA BOOK曾多次和包括外文出版社在内的多家中国出版社合作，为中国的出版商提供国际图书版权调研服务和文化支持。该机构创始人西尔维娅·瓦塞纳表示，中国出版业兼重质量和研究，从许多出版物的封面就可以看出出版社投入其中的巧思和心血；通过这次参展，她可以和中国的出版社面对面交流，进一步感受中国出版市场的活力。

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