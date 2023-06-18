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第八届“乌兰巴托对话”国际会议在蒙古国闭幕

2023年06月18日10:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托6月17日电 （记者霍文）为期两天的东北亚安全第八届“乌兰巴托对话”国际会议16日在蒙古国外交部闭幕，与会代表就“东北亚安全挑战与机遇”“东北亚多边合作”“东北亚和平与未来”“后疫情时代东北亚经济合作”“支持东北亚能源合作”等五个议题进行探讨交流。

6月15日，第八届“乌兰巴托对话”国际会议开幕式现场。人民网记者 霍文摄

6月15日，第八届“乌兰巴托对话”国际会议开幕式现场。人民网记者 霍文摄

本次会议由蒙古国外交部、蒙古国国安委战略研究所共同主办。蒙古国外交部部长巴特策策格、蒙古国国防部部长赛汗巴雅尔、蒙古国战略研究所所长达瓦道尔吉、蒙古国科学院国际问题研究所长佐乐保、联合国负责裁军事务的副秘书长中满泉、土耳其国家安全委员会秘书长哈哲穆夫提奥卢等出席会议。来自20多个国家的代表、专家学者及联合国等国际组织代表约200人出席15日举行的会议开幕式。

巴特策策格在致辞中强调，国际和地区安全形势表明了举办对话会的必要性。达瓦道尔吉表示，东北亚地区能源面临着区域内如何实现联接、如何协调开展合作等问题，有关专家学者就此交换了意见。

6月15日，蒙古国国安委战略研究所所长达瓦道尔吉接受媒体采访。人民网记者 霍文摄

6月15日，蒙古国国安委战略研究所所长达瓦道尔吉接受媒体采访。人民网记者 霍文摄

据悉，2013年蒙古国提出“乌兰巴托对话”倡议，2014年举办第一次国际会议。该对话机制旨在通过和平途径解决朝鲜半岛问题，增进东北亚互信，为建立和平的东北亚提供支持；发挥蒙古国在东北亚地区的作用，扩大蒙古国在国际和地区的影响力。

(责编：崔译戈、杨牧)

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