人民网柏林6月17日电 （记者张慧中）第六届中国国际进口博览会冰岛推介会16日在雷克雅未克举行。中冰两国政府机构代表及当地商界人士参加了此次活动。

中国驻冰岛大使何儒龙表示，中国是开放世界的受益者，也是开放世界的贡献者。冰岛企业参加进博会成效显著，真诚欢迎冰岛企业继续积极参展，充分利用好进博会平台，不断了解和拓展中国市场，展现冰岛独有魅力，共享中国发展红利。

国家会展中心（上海）有限责任公司总裁助理章伟民表示，冰岛与中国在清洁能源、绿色经济、特色食品、人文旅游等领域有着巨大合作潜力。在第五届进博会上，冰岛企业意向成交额达到历史新高。进博会为中冰两国经济发展提供了实实在在的合作平台。

冰岛商务促进局局长彼得·奥斯卡松表示，冰岛将中国视为最具吸引力的市场之一，冰岛企业已连续多年参与进博会，希望今年有更多冰岛企业参与进博会。

在当天的活动中，冰中贸促会主席约尼娜·比亚特马斯与中国国际进口博览局签署合作备忘录。比亚特马斯表示，愿与进博会长期合作、加强交流，共同推动更多冰岛企业来华发展。

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