人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第六届进博会冰岛推介会在雷克雅未克举行

2023年06月18日10:01 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网柏林6月17日电 （记者张慧中）第六届中国国际进口博览会冰岛推介会16日在雷克雅未克举行。中冰两国政府机构代表及当地商界人士参加了此次活动。

中国驻冰岛大使何儒龙表示，中国是开放世界的受益者，也是开放世界的贡献者。冰岛企业参加进博会成效显著，真诚欢迎冰岛企业继续积极参展，充分利用好进博会平台，不断了解和拓展中国市场，展现冰岛独有魅力，共享中国发展红利。

国家会展中心（上海）有限责任公司总裁助理章伟民表示，冰岛与中国在清洁能源、绿色经济、特色食品、人文旅游等领域有着巨大合作潜力。在第五届进博会上，冰岛企业意向成交额达到历史新高。进博会为中冰两国经济发展提供了实实在在的合作平台。

冰岛商务促进局局长彼得·奥斯卡松表示，冰岛将中国视为最具吸引力的市场之一，冰岛企业已连续多年参与进博会，希望今年有更多冰岛企业参与进博会。

在当天的活动中，冰中贸促会主席约尼娜·比亚特马斯与中国国际进口博览局签署合作备忘录。比亚特马斯表示，愿与进博会长期合作、加强交流，共同推动更多冰岛企业来华发展。

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部