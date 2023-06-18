人民网北京6月17日电 （记者杨迅）由中国贸促会、中国国际商会主办的2023年APEC工商领导人中国论坛17日在京举办，主题为“创造更高质量的可持续发展”。亚太经合组织（APEC）各经济体政商学界代表共350余人出席论坛。

中国贸促会会长、中国国际商会会长任鸿斌表示，APEC作为亚太地区重要的经济合作机制，在推动亚太区域经济体交流合作、深化区域经济一体化等方面发挥了重要作用。希望亚太工商界继续助力全球经济增长，打造稳定畅通的全球产业链供应链；秉持可持续发展理念，推动亚太绿色低碳发展；坚守合作初心，支持深化亚太区域经济一体化进程。中国贸促会将充分发挥联通政企、融通内外、畅通供需功能，织密服务企业网，扩大国际朋友圈，积极推动中国工商界深入参与APEC合作，为推动构建亚太命运共同体作出新的更大贡献。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，APEC是区域经济合作典范，自成立以来便致力于推动区域经济一体化和贸易投资自由化便利化，为亚太工商界发展提供更多机遇。目前，中国经济已在疫后实现强劲恢复和快速增长，中国将继续敞开大门，积极推动高水平对外开放；坚持依法治国，构建国际化、市场化、法治化营商环境；推进加入《数字经济伙伴关系协定》，为广大企业打造开放、友好、便利的数字经济政策框架；推动绿色低碳发展，支持高质量、高技术、高附加值的绿色低碳产品贸易，推动国际国内绿色低碳贸易规则对接。

APEC秘书处执行主任丽贝卡·玛利亚表示，APEC继初步实现茂物目标后，已陆续通过了2040年布特拉加亚愿景和生物循环绿色经济曼谷目标，充分体现了APEC对于亚太实现包容性、可持续发展的高度重视。近年来，中国在坚持可持续发展、促进区域共同繁荣方面发挥了重要作用，在生态环境保护、可持续产业发展、推进新能源领域研究等方面作出积极贡献，未来仍将大有可为。

(责编：崔译戈、杨牧)