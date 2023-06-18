人民网布达佩斯6月17日电 （记者于洋）为期两天的“茶和天下·雅集”暨中国茶文化主题展16日在匈牙利民俗博物馆开幕，来自中匈各界的百余位嘉宾与匈牙利民众共同进行了一场别开生面的中国茶文化探索之旅。此次活动由中国文化和旅游部、中国驻匈牙利大使馆联合主办，中国对外文化交流协会、中国驻布达佩斯旅游办事处、布达佩斯中国文化中心、中国茶叶博物馆承办。

中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超在致辞中表示，茶已经成为中匈友谊不断深化的重要文化符号。中国愿与各方一道，深化茶文化相互交融，推动茶产业持续健康发展。希望朋友们通过今天的活动，更多了解中国茶文化，加深对中国历史与现代发展的了解。共品茶香茶韵，共享美好生活。

匈牙利经济和发展部副国务秘书博可依·马顿表示，中国茶在推动中国与世界文明的交往交流中发挥了重要作用，非常欢迎“茶和天下·雅集” 暨中国茶文化主题展在匈牙利举办，为匈牙利提供了体验中国茶文化的绝佳契机。

在“茶和天下·雅集”现场，来自中国北京的“和香制作技艺”项目非遗传承人为嘉宾们主持香道；中国国家一级评茶师为嘉宾展示了茶道，并介绍西湖龙井、大红袍、正山小种三道名茶。此前接受培训的匈牙利罗兰大学中文系的学生们为宾客进行了面对面泡制技艺展示。中匈两国的香道大师、茶文化专家与汉学家们，以香道与茶道的关系、中国茶文化内涵、茶文化在中匈两国的发展为题展开“论茶”对话。嘉宾们“以茶会友”，体验了一场闻香、品茗、观展、听琴、论茶的“文雅之集会”。

匈牙利帕兹玛尼彼得天主教大学中文系主任绍莱特博士表示，“我们很高兴能与来自中国的茶文化专家们一起喝茶，讨论中国的茶文化与茶的社会价值。中国茶从分类、制作技艺，到搭配的茶具，都蕴含着深刻的文化。这种文化没有被尘封在历史当中，反而一直伴随着人们的生活流传下来，并发扬光大。我们非常开心有机会与大家一起分享中国的茶文化，并希望未来能有更多这样的活动在匈牙利举办。”

中国茶文化主题展通过图文展与实物展、影像、表演、对话等形式，生动介绍了中国茶的种植历史、分类、制作技艺与海外传播，拉近了中匈茶爱好者的距离，表达了祈福天下和合的美好祝愿。

本次活动将持续一周。后续“你好中国！2023年长江主题旅游海外推广”“布达佩斯大学生中国茶文化课堂”“茶和天下·雅集走进匈牙利国家旅游局”等专场活动将陆续开展。

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