海外网6月15日电 孟加拉国《金融快报》近日一篇评论文章分析认为，出于对美元武器化的担忧和对美元发展前景的怀疑，许多国家都在推动“去美元化”进程，孟加拉国也在着力降低对美元的依赖。

文章认为，得益于美元在世界上的强大地位，美国能够对其他经济体造成异常大的影响。现如今，美元霸权的负面影响日益凸显，美元武器化就是一例。历史上，美国多次将美元武器化，借此惩罚竞争对手。例如，美国曾两度将伊朗踢出环球银行金融电信协会（SWIFT）系统，还将俄罗斯主要银行从该系统剔除，冻结俄罗斯3000亿美元的外汇储备。

文章称，由于美国不断以美元为武器制裁打压别国，包括许多美国盟国在内的众多国家都在考虑采用新的支付体系，加快“去美元化”进程，减少对美元的依赖。文章分析认为，“去美元化”趋势持续推进，是美元武器化所致，同时也因为许多国家逐渐认识到，依赖单一主导货币会引发地缘政治风险、周期性流动性风险和通货膨胀危机，并因此不再信任美元。

文章认为，在推动“去美元化”、推广新结算货币方面，金砖国家发挥了主导作用。最新报告表明，全世界有25个国家正准备加入金砖国家，在国际贸易中弃用美元，采用其他货币。这一态势彰显出，在多极世界中，美元正失去主导地位。

文章还分析了孟加拉国在“去美元化”进程中所处局面与应对策略。受俄乌冲突、通货膨胀、能源和粮食短缺等因素影响，孟加拉国面临外汇储备压力，因此，以本币开展国际贸易符合孟加拉国利益。

4月，孟加拉国和俄罗斯商定同意使用人民币来支付俄罗斯在该国建设的核电站项目款项，该项目价值126.5亿美元。与此同时，鉴于人民币在国际市场上的接受度快速上升，孟加拉国银行也在持续增加人民币在其外汇储备中的份额，减少美元份额。（海外网 刘强 实习生 商睿文）

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