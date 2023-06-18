中新网乌鲁木齐6月17日电(李明 李辉慧 戴娅楠)进入6月以来，中哈霍尔果斯国际边境合作中心迎来边境游、跨境游、购物游客流高峰。每天进出合作中人员超1.3万余人次，最高一天能达到2.1万人次。

霍尔果斯出入境边防检查站统计，截至6月16日，今年中哈霍尔果斯国际边境合作中心进出人员突破100万人次，达到106万人次，同比增长346.8%。

霍尔果斯出入境边防检查站执勤五队副队长刘勇说：“为了保障旅客高效通关，我站先后推出错时通关、延时通关、预约通关、快捷通道通关等便利举措，不断加大科技研发及科技投入，及时梳理通关查验、监护流程，整合精简查验环节和岗位工作职能，最大限度保障人员、车辆安全顺畅通关。”

经营户马雨欣介绍说：“我是合作中心的商户，每天从这里往返，现在办理了快捷通道，一分钟就能进入合作中心，非常方便。”

记者注意到，连日来中哈霍尔果斯国际边境合作中心，人流如织，热闹非凡。旅游购物成为这里最亮眼的风景。

季钢是江苏南通人，早在2015年他就看到了这里的商机，在哈方区域投资打造了金雕中央广场。2016年正式对外营业，季钢也迎来了自己的事业高峰。

金雕中央广场总经理季钢称：“进入6月，我们这边的游客每天接待量大概在8千到1万人左右，7月和8月是旅游旺季，人员还会越来越多，我们的商铺是一铺难求，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家的商户都过来租我们的商铺。”

中哈霍尔果斯国际边境合作中心跨中国和哈萨克斯坦两国边境，在总面积5.6平方公里的全封闭区域内，两国公民和第三国公民，不用签证即可凭护照或出入境通行证等有效证件出入，进行洽谈和贸易，每人每天可携带8000元人民币的免税商品。

在中哈霍尔果斯国际边境合作中心各大免税店内，各种商品琳琅满目，这里不仅有中国的产品，还可以购买到全世界的特色商品。

意大利免税店经理章小庵说，连日来店里的游客量逐步增加，每天接待1000-2000人，周六周天可以达到3000-4000人，销售量大幅增加。

来自甘肃游客张红英表示，今天进到这里可以感受到不一样的跨境购物游，她今天在免税店里买了很多零食，打算带回家和亲戚朋友们分享。

中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方区，每天都会有不少外国客商慕名而来。中国商品最吸引他们的是什么呢？来自哈萨克斯坦阿拉木图的游客阿迪利亚·土格鲁克江介绍说：“这里免税商品很多，价格便宜，质量很好。我今天买了一些，很满意。”

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