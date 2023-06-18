人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中哈霍尔果斯国际边境合作中心进出人员突破100万人次

2023年06月18日09:37 | 来源：中国新闻网
小字号

中新网乌鲁木齐6月17日电(李明 李辉慧 戴娅楠)进入6月以来，中哈霍尔果斯国际边境合作中心迎来边境游、跨境游、购物游客流高峰。每天进出合作中人员超1.3万余人次，最高一天能达到2.1万人次。

霍尔果斯出入境边防检查站统计，截至6月16日，今年中哈霍尔果斯国际边境合作中心进出人员突破100万人次，达到106万人次，同比增长346.8%。

霍尔果斯出入境边防检查站执勤五队副队长刘勇说：“为了保障旅客高效通关，我站先后推出错时通关、延时通关、预约通关、快捷通道通关等便利举措，不断加大科技研发及科技投入，及时梳理通关查验、监护流程，整合精简查验环节和岗位工作职能，最大限度保障人员、车辆安全顺畅通关。”

经营户马雨欣介绍说：“我是合作中心的商户，每天从这里往返，现在办理了快捷通道，一分钟就能进入合作中心，非常方便。”

记者注意到，连日来中哈霍尔果斯国际边境合作中心，人流如织，热闹非凡。旅游购物成为这里最亮眼的风景。

季钢是江苏南通人，早在2015年他就看到了这里的商机，在哈方区域投资打造了金雕中央广场。2016年正式对外营业，季钢也迎来了自己的事业高峰。

金雕中央广场总经理季钢称：“进入6月，我们这边的游客每天接待量大概在8千到1万人左右，7月和8月是旅游旺季，人员还会越来越多，我们的商铺是一铺难求，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家的商户都过来租我们的商铺。”

中哈霍尔果斯国际边境合作中心跨中国和哈萨克斯坦两国边境，在总面积5.6平方公里的全封闭区域内，两国公民和第三国公民，不用签证即可凭护照或出入境通行证等有效证件出入，进行洽谈和贸易，每人每天可携带8000元人民币的免税商品。

在中哈霍尔果斯国际边境合作中心各大免税店内，各种商品琳琅满目，这里不仅有中国的产品，还可以购买到全世界的特色商品。

意大利免税店经理章小庵说，连日来店里的游客量逐步增加，每天接待1000-2000人，周六周天可以达到3000-4000人，销售量大幅增加。

来自甘肃游客张红英表示，今天进到这里可以感受到不一样的跨境购物游，她今天在免税店里买了很多零食，打算带回家和亲戚朋友们分享。

中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方区，每天都会有不少外国客商慕名而来。中国商品最吸引他们的是什么呢？来自哈萨克斯坦阿拉木图的游客阿迪利亚·土格鲁克江介绍说：“这里免税商品很多，价格便宜，质量很好。我今天买了一些，很满意。”

(责编：崔译戈、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部