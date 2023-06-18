人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧盟中国商会“中欧商业高峰论坛”探索经贸合作潜力

2023年06月18日09:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔6月17日电（记者李骥志 任珂）2023年欧盟中国商会“中欧商业高峰论坛”16日在比利时布鲁塞尔举行，来自中国和欧盟的100多家企业和机构与会，讨论保护和改善营商环境、绿色和数字等领域合作等议题。

　　欧洲政策中心首席经济学家法比安·祖莱格说，欧中贸易和投资前景广阔，双方有共同的全球目标，比如应对气候变化，这不仅是人类生存“必须要经历的转型”，同时也孕育着巨大的商业机会，可以促进社会发展。

　　中国欧盟商会主席延斯·埃斯克隆在视频致辞中说，对于很多在华欧盟企业来说，中国市场的地位极为重要，不仅仅是体量大，还可以激发欧洲企业的创新能力。他说，中国客户要求高，市场竞争激烈，欧盟企业必须倾尽全力才能成功。

　　欧盟地区委员会前秘书长、北京大学汇丰商学院访问教授格哈德·施塔尔在主旨演讲中说，欧洲和中国的商业领袖不仅应该积极参与和投资对方市场，还应有效传递深化经济关系对双方都有利的信息。

　　中国驻欧盟使团团长傅聪表示，今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年。经过多年发展，中欧已经形成强大的经济共生关系。与此同时，中欧合作的广度还在不断扩大，双方在气候变化、绿色发展、数字转型、基础设施、互联互通等诸多领域合作机遇不断涌现。

　　中国银行行长刘金在视频致辞中说，中国正稳步推进金融业高水平对外开放，建议抓住时机，进一步促进中欧金融市场互联互通，丰富离岸市场金融产品体系。此外，希望在联合国和二十国集团（G20）框架下，进一步提升可持续金融标准可比性和兼容性，促进中欧战略协同，携手增进社会福祉。

　　本次峰会旨在为中欧商贸繁荣搭建桥梁，峰会期间还举办了主题为“中欧绿色、数字发展与合作”和“商会——合作的平台”分论坛。

(责编：崔译戈、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部