新华社布鲁塞尔6月17日电（记者李骥志 任珂）2023年欧盟中国商会“中欧商业高峰论坛”16日在比利时布鲁塞尔举行，来自中国和欧盟的100多家企业和机构与会，讨论保护和改善营商环境、绿色和数字等领域合作等议题。

欧洲政策中心首席经济学家法比安·祖莱格说，欧中贸易和投资前景广阔，双方有共同的全球目标，比如应对气候变化，这不仅是人类生存“必须要经历的转型”，同时也孕育着巨大的商业机会，可以促进社会发展。

中国欧盟商会主席延斯·埃斯克隆在视频致辞中说，对于很多在华欧盟企业来说，中国市场的地位极为重要，不仅仅是体量大，还可以激发欧洲企业的创新能力。他说，中国客户要求高，市场竞争激烈，欧盟企业必须倾尽全力才能成功。

欧盟地区委员会前秘书长、北京大学汇丰商学院访问教授格哈德·施塔尔在主旨演讲中说，欧洲和中国的商业领袖不仅应该积极参与和投资对方市场，还应有效传递深化经济关系对双方都有利的信息。

中国驻欧盟使团团长傅聪表示，今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年。经过多年发展，中欧已经形成强大的经济共生关系。与此同时，中欧合作的广度还在不断扩大，双方在气候变化、绿色发展、数字转型、基础设施、互联互通等诸多领域合作机遇不断涌现。

中国银行行长刘金在视频致辞中说，中国正稳步推进金融业高水平对外开放，建议抓住时机，进一步促进中欧金融市场互联互通，丰富离岸市场金融产品体系。此外，希望在联合国和二十国集团（G20）框架下，进一步提升可持续金融标准可比性和兼容性，促进中欧战略协同，携手增进社会福祉。

本次峰会旨在为中欧商贸繁荣搭建桥梁，峰会期间还举办了主题为“中欧绿色、数字发展与合作”和“商会——合作的平台”分论坛。

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