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巴基斯坦议员称赞中巴经济走廊清洁能源项目

2023年06月18日04:36 | 来源：新华网
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　　新华社巴基斯坦卡洛特6月17日电（记者唐斌辉）巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因17日表示，卡洛特水电站项目是中巴经济走廊绿色发展的模范项目，有效地保护了当地生态环境。

　　巴基斯坦卡洛特水电站项目17日举行公众开放日活动。侯赛因在活动现场接受中国媒体联合采访时说，卡洛特水电站项目是中巴经济走廊的成功范例，为当地经济社会发展和能源安全带来显著变化。中方企业还积极履行社会责任，兴建医院、学校等民生设施，造福当地民众。

　　侯赛因表示，今年是“一带一路”倡议提出10周年，这一倡议倡导合作共赢、互联互通，巴基斯坦在经济、教育、环境等各个方面从中受益。

　　中国三峡南亚投资有限公司负责人王敏生在活动致辞时表示，卡洛特水电站项目公众开放日活动的举办标志着开放、包容与融合，是中巴友谊的生动写照。

　　由中国三峡集团为主投资方投资建设的卡洛特水电站是中巴经济走廊首个水电投资项目，位于巴基斯坦旁遮普省卡洛特地区，总装机容量72万千瓦。项目于2022年6月29日全面投入商业运营，预计每年可节约标准煤约140万吨，减少二氧化碳排放350万吨。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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