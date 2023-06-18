新华社华盛顿6月17日电 美国司法部16日发布调查报告说，明尼苏达州明尼阿波利斯市警察局长期存在过度使用武力、种族歧视等系统性问题，使得三年前黑人男子乔治·弗洛伊德遭白人警察跪压颈部窒息死亡的悲剧成为可能。

美国司法部长加兰16日在明尼阿波利斯市举行的新闻发布会上说，当地警方“例行公事地”过度使用武力，包括不当使用致命武力和不合理使用电击枪，而且经常是在没必要使用武力的情况下。加兰说，调查发现的系统性问题长期存在且得不到解决，“让乔治·弗洛伊德的遭遇成为可能”。

司法部报告调查了明尼阿波利斯市警察局2016年1月至2022年8月间发生的19起警察开枪事件，认定警察有时在没有确认本人或他人是否面临迫切威胁的情况下就匆忙开枪。

此外，明尼阿波利斯市警方频繁使用可能致命的锁喉动作。根据报告，2016年1月1日至2022年8月16日，该局警察198次使用弗洛伊德遭受的“跪颈”式锁喉，其中44次所涉案情并不要求逮捕嫌疑人。甚至在弗洛伊德死后，该市警方下令禁止这种锁喉动作后，一些警察仍在继续使用。

报告还指出，明尼阿波利斯市警方在执法时歧视黑人、土著居民及精神病患者。

2020年5月25日，弗洛伊德在明尼阿波利斯市被逮捕时遭白人警察跪压颈部超过9分钟后死亡。弗洛伊德之死曾在全美各地引发长时间、大规模反警察暴力执法和抗议种族歧视的示威活动。

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