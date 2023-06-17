人民网斯德哥尔摩6月16日电 （记者殷淼）当地时间6月16日下午，芬兰新一届政府对外公布组阁谈判已达成的最终施政计划，承诺将建设一个运转良好、安全和公正的社会，保障芬兰福利社会的未来，确保全民服务，促进国民经济均衡发展。

经过数周的谈判，芬兰民族联合党领导人彼得里·奥尔波15日晚宣布政府组阁谈判已经完成。芬兰新一届联合政府将由民族联合党、芬兰人党、瑞典人民党和芬兰基督教民主党共同组成，彼得里·奥尔波也将成为芬兰新一任总理。

根据芬兰政府网站发布的媒体声明，四党执政联盟组成的新政府在工作就业、教育、住房、清洁能源、卫生健康、公共财政和国家安全等领域达成多项具体施政计划和目标。

例如，工作领域，政府将对社会保障和劳动力市场进行重大改革，消除就业障碍，特别是改善中小企业的经营条件，增加约10万人的工作机会。教育领域，政府将投资提高芬兰的能力和教育水平，承诺到2030年将芬兰的研发支出增加到GDP的4%。清洁能源领域，政府将致力于实现减排目标和实现碳中和，通过将清洁电力产量翻一番来加强芬兰作为可再生能源产业投资目标的竞争力和吸引力。公共财政领域，政府的目标是在本届议会任期内将一般政府财政增加60亿欧元。安全领域，政府将通过新形式的国际合作来应对外部和内部的安全威胁。

今年4月，芬兰民族联合党在议会选举中获胜，成为议会第一大党。该党领导人奥尔波于5月2日开始举行以四党联盟为基础的组阁谈判。

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