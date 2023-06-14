中企员工开展爱心助学活动 让老挝孩子们安心学习读书

师带博喔村小学学生用老挝语和中文朗读“坐火车去中国”。人民网记者 张矜若摄

人民网琅勃拉邦6月14日电（记者孙广勇、张矜若）近日，北方国际合作股份有限公司员工带领来访的人民日报记者团，驱车奔赴老挝琅勃拉邦省香恩县博喔村小学，为学生送去学习用品。

博喔村小学项目是北方国际合作股份有限公司承建的中国援助老挝重点项目——中老铁路搬迁安居村项目琅勃拉邦三标段的配套项目之一，新建的教学楼与配套设施解决了过去困扰当地的教室数量过少、教师建筑质量差等硬件配套问题。

爱心助学活动现场，孩子们早早来到教室，整齐坐在板凳上，满怀欣喜接过由工作人员发放的崭新的书包和文具盒，一沓沓全新的笔记本和签字笔摆放在第一排的桌子上，供学生们随取随用。活动结束后，在老师逐字逐句的带领下，孩子们分别用老挝语和中文齐声朗读“坐火车去中国”。学生诺依笑着跑到记者面前合照，告诉记者：“我要好好学汉语，长大之后就坐着中老铁路去中国上学。”

博喔村小学校长宏潘告诉记者，对于中方的援助深表谢意，相信孩子们会继续努力学习，让友谊的种子在他们心中生根发芽。

琅勃拉邦安居村项目的成功实施是中老两国高质量共建“一带一路”的标志性项目，为当地居民建设移民安置房，安装点亮设施和数字电视；配套公共设施村办公室、学校、卫生所、公共厕所，活动场地，垃圾集中收集点等，建设村内外道路、供电、给排水等基础设施工程。不仅改善了村民的居住环境，也为孩子们建设了漂亮的校舍，给当地百姓带来了实实在在的民生福祉，是高标准、可持续、惠民生的民生工程。

琅勃拉邦安居村项目取得的丰硕成果，荣获老挝交通部部长颁发北方国际优秀奖状、老挝交通部长至北方国际感谢信、项目视频《第一次知道》荣获第四届“一带一路”百国印记短视频大赛优秀作品奖、在由国务院国资委党委宣传部主办的“大国顶梁柱 奋进新征程”第三届中央企业社会主义核心价值观主题微电影（微视频）活动中项目短视频《第一次知道》荣获初心使命类优秀作品奖等。

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