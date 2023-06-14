中国海军“戚继光”号训练舰抵达菲律宾进行友好访问

人民网马尼拉6月14日电（记者樊帆）执行远海远域实习访问任务的中国海军“戚继光”号训练舰14日抵达菲律宾马尼拉港，开始为期4天的友好访问。

当地时间上午10时许，悬挂中菲两国国旗的“戚继光”舰缓缓靠上马尼拉南港15号码头。中国驻菲律宾大使黄溪连率使馆外交官以及中资机构、华侨华人和媒体代表等300余人到码头迎接，菲华社组织舞狮表演热烈欢迎。菲方为“戚继光”舰到访举行了隆重的欢迎仪式，菲濒海战斗部队司令卡洛·拉盖斯卡和菲海军官兵代表近百人到现场迎接；菲方人员向我任务指挥员献上花环，海军乐队奏乐致以问候。

访菲期间，我任务指挥员将拜会菲海军司令阿达奇，并出席菲海军欢迎晚宴。出访官兵及随舰实习学员将参观菲海军舰艇，与菲海军官兵进行过航演习等专业交流及体育友谊比赛。“戚继光”舰将组织舰艇开放活动，并举行甲板招待会。

“戚继光”舰以中国明代民族英雄戚继光的名字命名，于2017年2月正式入列，是中国自主设计建造的吨位最大、现代化水平最高的专业训练舰。

此次访问，是“戚继光”舰入列后首次到访菲律宾，也是中国海军军舰自2019年1月以来再次访菲。此前，该舰先后对越南、泰国、文莱进行了访问。

此次“戚继光”舰友好访问是落实中菲两国元首重要共识的后续行动，是中菲两国两军传统交往的延续，标志着中菲两国防务安全领域合作正在稳步展开。

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