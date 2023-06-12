新华社乌鲁木齐6月11日电 综述：中非携手防治荒漠化前景广阔

新华社记者

独行快，众行远。在10日开幕的第三届塔克拉玛干沙漠论坛上，泛非“绿色长城”组织秘书处高级主管马塞兰·萨努用这样一句谚语形容中非携手防治荒漠化的未来。他表示，在荒漠化防治经验交流、技术分享等方面，非中绿色合作前景广阔。

6月10日拍摄的第三届塔克拉玛干沙漠论坛现场。新华社记者 周生斌 摄

当日，来自中国与非洲等国家和地区的上百名科研人员相聚中国新疆南部的库尔勒市，共同研究如何在撒哈拉沙漠与塔克拉玛干沙漠有效防治土地退化和荒漠化，携手利益相关方，共同提出因地制宜的解决方案。

在世界面积最大的沙漠——撒哈拉沙漠，南缘的萨赫勒地区土地退化和荒漠化日益严重。萨努说，萨赫勒地区遭受荒漠化之苦由来已久，在非洲联盟的主导下，该地区的多个国家发起“绿色长城”计划，希望通过跨国合作，共同防治沙漠化。

泛非“绿色长城”组织秘书处地理信息系统和数据库主管迪奥普·苏莱曼说，荒漠化和干旱在非洲不仅影响生态，也影响人口。土地退化导致生态多样性受损，粮食安全受到威胁，甚至可能引发社会动荡。

这是2019年8月12日拍摄的塔里木沙漠公路两侧的绿色屏障（无人机照片）。新华社记者宿传义摄

他说，中国付出巨大努力来防治荒漠化，非洲可以从中获得启发，共同应对可持续发展和气候变化等课题。

《联合国防治荒漠化公约》秘书处官员贾晓霞说，《联合国防治荒漠化公约》正在努力支持受荒漠化影响的各方加强基于科学的决策，我们需要共同努力，分享知识和技术，提高行动能力。

埃塞俄比亚灌溉与低地部国务部长恩德里亚斯·格塔说，非洲“绿色长城”计划在非洲已运行多年，埃塞俄比亚加入后受益良多，中国政府对这项计划的支持，正使大量土地重新变得宜居，“修复好退化的土地，人们的生活会变得更美好”。

塔克拉玛干沙漠是中国面积最大的沙漠。中国科研人员在此研究防沙治沙技术已超过60年，2003年正式实施的塔里木沙漠公路生态防护林工程，攻克了塔里木盆地南缘绿洲经济型防沙屏障建设等技术难题。

2018年8月26日，纳米比亚的一名农业科技官员埃利娜（右一）在甘肃省民勤县治沙综合试验站学习制作草方格沙障。新华社记者陈斌摄

萨努说，鉴于中国在防沙治沙方面的丰富经验，泛非“绿色长城”组织在2017年与中方签署合作备忘录，希望通过技术转让等合作加强防沙治沙能力，“通过合作，非中可以分享经验，相互支持，有利于推进‘绿色长城’计划”。

中国科学院新疆生态与地理研究所所长张元明说，希望在合作研究的基础上，各方构建适宜于非洲“绿色长城”建设的荒漠化防治技术，积极践行中非绿色发展合作。

对中非在防沙治沙、荒漠化防治等领域的绿色合作，中国治沙暨沙业学会秘书长杨文斌表示乐观。他说，中非未来可持续在公路铁路防沙、地下水补给等方面开展深入合作，发展更多高产值的生态产业。（执笔记者：张晓龙；参与记者：王松宇、郭雨祺、李雯、葛晨）

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