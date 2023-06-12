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调查：逾半数成年人认为美国道德价值观“差劲”

2023年06月12日08:45 | 来源：新华网
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新华社北京6月11日电 民意调查机构美国盖洛普咨询公司9日发布的一项调查显示，54%成年受访者认为美国当前道德价值观“差劲”，这一数字比去年同类调查高4个百分点，为这项调查22年历史上最高。

盖洛普5月1日至24日围绕美国当前道德价值观的整体状况等问题调查1011名18岁及以上美国成年人，得出上述结论。调查对象中，54%认为美国当前道德价值观“差”，33%认为“一般”，10%觉得“好”，仅有1%认为“优秀”。

受调查对象主要以“人们如何对待彼此或是如何看待他人”作为衡量美国道德价值观最重要的参考点。

盖洛普公司说，调查开展22年来的整体趋势显示，民众对美国道德价值观的消极看法多于积极看法，而最新数据明显低于平均水平。2002年以来，平均有43%的美国成年人认为美国道德价值观状况不佳，38%将其评为“一般”，只有18%认为“优秀”或“良好”。

数据显示，道德价值观负面评价增加主要源自独立人士的看法恶化。最新调查中，51%的独立人士对道德价值观给出“差”评，比去年上升7个百分点，创这一群体的最高纪录。

2022年11月10日，在美国首都华盛顿，一架飞机从美国国旗上空飞过。新华社记者刘杰摄

与此同时，共和党人和民主党人中给道德价值观“差”评者占比均各上升2个百分点，分别达到74%和38%。其中，共和党的这一比例创下该群体新高。

另外，这次调查中，83%的调查对象认为美国的道德价值观正在恶化，这一比例同样创下新高，比去年增加5个百分点，比2021年增加16个百分点。此前这一数字的最高点为82%，出现在2007年。

与此同时，只有12%的受访者认为美国的道德价值观正在改善，这一比例为2008年以来最低。

这是2022年5月17日在美国纽约时报广场拍摄的美国国旗。新华社记者王迎摄

调查显示，人们普遍预测美国道德价值观存在恶化的势头。其中，持这一观点的共和党人比例高达97%，这一比例在民主党人和独立人士中分别为73%和80%。

盖洛普说，不难看出，越来越多的人不看好美国的道德价值观现状及未来前景。这些消极看法与美国枪支暴力频发、与会者在公开会议上的争吵、妇女儿童权利保障出现重大倒退等不无关系。（乔颖）

(责编：崔越、刘叶婷)

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