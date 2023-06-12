新华社仰光6月11日电（记者张东强）缅甸密支那中国远征军阵亡将士纪念设施竣工开放仪式10日在缅甸密支那举行。

仪式庄严肃穆，全体人员向在世界反法西斯战争中英勇献身的中国远征军将士默哀，代表敬献花篮，并为纪念设施揭牌。纪念设施位于密支那市郊，建有纪念碑和地宫。其中，地宫占地面积约277平方米，安葬着347名远征军阵亡将士遗骸；纪念碑总高约17米，占地184平方米，碑体正面朝向祖国方向，上面镌刻着“中国远征军纪念碑”八个大字。

退役军人事务部、中央对外联络部、中央台办、外交部等部门组成的中方代表团一行，和中国驻缅使馆、密支那云南同乡会、中国远征军后裔等各界代表约200人参加仪式。

中国退役军人事务部副部长钱锋在致辞中向牺牲在缅甸的中国远征军将士表达深切缅怀和崇高敬意。他表示，退役军人事务部将认真落实好习近平主席2020年历史性访缅成果，协助做好在缅中国相关纪念设施保护管理工作，深化退役军人工作领域交流，为推动中缅全面战略合作伙伴关系不断向前发展作出应有贡献。

中国驻缅甸大使陈海在致辞中说，中国远征军将士英勇抗击日本侵略者，为世界反法西斯战争胜利作出重要贡献。他强调，应继承先烈遗志，为实现中华民族伟大复兴贡献力量，为推进构建中缅命运共同体书写新篇章。

上世纪四十年代，中国远征军在缅甸抗击日本侵略者作战期间，浴血奋战，牵制和消灭了大量日军，用鲜血和生命书写了中华民族抗日战争史上可歌可泣的一页，对亚洲太平洋战场和整个世界反法西斯战争胜利作出了重要贡献。

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