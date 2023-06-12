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中阿合作论坛第十届企业家大会在沙特举行

2023年06月12日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社利雅得6月11日电（记者段敏夫 胡冠）中阿合作论坛第十届企业家大会暨第八届投资研讨会11日在沙特阿拉伯首都利雅得举行，来自20余个国家的逾3000名代表参会。

　　本届大会为期两天，以“中阿携手、共创繁荣”为主题，将围绕贸易、金融、基础设施、能源、绿色产业等议题展开交流研讨，以期凝聚共识、增进务实合作。沙特外交大臣费萨尔、阿拉伯国家联盟秘书长盖特、沙特投资大臣法利赫等出席大会开幕式并发表主旨演讲。

　　费萨尔表示，本届大会是深化阿中传统友谊的重要平台，将致力于推动阿中双方携手共建造福民众的共同未来，并积极维护世界和平与发展。

　　盖特认为，阿中关系源远流长，本届企业家大会是首届阿中峰会的延续与落实，在全球经济放缓的背景下有着尤为重要的意义。

　　法利赫表示，中国是阿拉伯国家重要的发展伙伴，阿中稳步提升的贸易往来为双方未来的投资合作描绘了光明前景。

　　中阿企业家大会暨投资研讨会是中阿合作论坛框架下重要的机制性活动，由中国贸促会、阿拉伯国家联盟秘书处等共同主办，每两年轮流在中国和阿拉伯国家举办，致力于推动双方经贸关系发展。

(责编：崔越、刘叶婷)

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