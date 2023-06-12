新华社合肥6月11日电（记者汪海月、徐欣涛）“RCEP为成员国开放市场、扩大市场范围提供了良好机会，能够促进成员国之间的经贸合作。”东盟秘书长顾问兼东盟经济共同体副秘书长安娜·罗本尼奥在日前举办的“2023RCEP地方政府暨友城合作（黄山）论坛”上说。

以“区域合作 共赢未来”为主题，这一在安徽省黄山市举办的论坛释放出《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国加强区域合作、共享发展机遇的强信号。

论坛上，2个友城结好项目、6个经贸合作项目、5个人文合作项目签约，涉及人工智能和区块链、文化旅游、教育医疗等多个领域。

跨境货运车辆通过连通中越两国的北仑河互市浮桥（4月12日摄）。新华社记者 朱丽莉 摄

老挝阿速坡省委书记兼省长列·赛亚鹏表示，阿速坡省和安徽省签约建立友好省际关系，是老中地方关系更上一层楼的标志，今后将着实推动双方合作开花结果。

从经贸到人文，与会RCEP成员国代表纷纷表达出对于加强合作的期待。

“RCEP成员国的不同气候条件为不同农产品的生产加工提供了优良的环境，我们将进一步发挥这一优势，促进发展与合作。”经营农产品加工、医药等多领域的跨国企业泰国正大集团副总裁曾劲松在论坛上说。

日本享之旅株式会社社长张明智表示，可以积极推动RCEP成员国地方政府间的文化交流项目，充分利用各国独特的自然景观、历史遗迹和文化体验，大力开发跨境旅游线路，提供更丰富、更多样、别具特色的跨境旅游产品。

推动贸易发展、促进资源流动、加强多边贸易体制……通过加深区域合作往来，RCEP得以充分发挥各成员国优势，释放地方合作潜力。

“区域产业链的发展潜力主要取决于梯次结构，即区域内不同经济体处于产业链的不同位置，形成产业种类和不同环节的互补性。RCEP区域产业链的产业种类多样，分工有深度，因此发展潜力大。”中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室副主任苏庆义说。

在推动经贸发展的同时，这一区域合作也创造了更多的就业机会，带来先进产能，推动产业链和供应链的优化。

海螺集团位于柬埔寨的马德望海螺水泥项目，通过应用生物质替代燃料系统，每年可减排二氧化碳约20万吨。这一系统结合柬埔寨水稻规模种植的优势，使用稻壳作为燃料，在降低公司生产成本的同时保护了环境。

“海螺在海外项目的生产线全部采用最先进的工艺和装备设施，为投资所在国输入先进的装备制造、工艺技术、管理技术，同时也为当地提供了大量就业岗位，推动了相关产业的发展及本地化人才的培养。”海螺集团董事长杨军说。

据杨军介绍，海螺集团目前在印尼、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨等RCEP成员国投资规模超130亿元，拥有海外员工近4500人。

“中国企业在印度尼西亚投资建厂能为我们带来先进的技术，提高产品的附加值。这些技术在印尼得到本地化应用后促成了印尼供应链的调整与升级。”中国印度尼西亚商会主席李源盛说，如今，在以铁矿石出口闻名的印尼也能看到很多服务于新能源汽车的电池工厂。

“通过RCEP，成员国可以有效应对全球贸易环境的变化。在贸易保护主义抬头的环境下，RCEP对促进区域内共同繁荣具有重要意义。”大韩贸易投资振兴公社中国地区总部总代表洪彰杓说。

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