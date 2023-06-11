人民网曼谷6月10日电（记者孙广勇）6月10日，春蓬府府尹砍下了收割榴莲第一刀，开启了2023年榴莲收获季，府尹敦促春蓬府各部门要意识到提高榴莲品质的重要性。

春蓬府府尹威萨·普尔西里拉表示，此次举办2023年榴莲节开放日活动是为了向商家、企业家进行宣传。对于前往春蓬府的游客来说，这是则好消息，因为可以让他们知道春蓬府榴莲节的举行。府尹向消费者保证春蓬府生产的榴莲品质高，口感鲜甜香软。农民们一直以市场需求为导向，从使用优良的品种进行培育，再到收获优质的产品，包括出口到消费者手中的整个过程来提高榴莲的品质。

春蓬府农业局局长素班称，春蓬府的榴莲产地是泰国南部的主要产地，从6月份开始，预计2023年将有337,376吨榴莲上市，产品销售直至12月，主要销售到国内和国际市场，新鲜榴莲出口到重要市场地—中国。由于南部的榴莲收购量最大，春蓬府还通过社区企业、社区水果分拣中心、合作社、农民团体、贸易公司、邮局、网上市场、府内水果交易市场的途径进行产品分销。今天的活动包括榴莲节开幕活动（砍下榴莲第一刀）、榴莲果肉淀粉百分比分析演示活动、榴莲和榴莲相关产品的学术展览和品尝。

春蓬府已要求和外地的榴莲收割者合作，以便在春蓬府收割榴莲，包括农民、独立收割者、企业收割者和注册收割者。截至2023年6月8日，春蓬府已有921名榴莲采摘者登记在册，其中542名种植园类型采摘者，268名独立采摘者，83名企业采摘者，28名农业采摘者。自2023年5月至2023年6月8日，春蓬赴对8个县的329个榴莲样品进行了淀粉百分比分析，预计榴莲总产量为2005.6吨，其中金枕榴莲为98.48%。图片：泰国南部春蓬府举办榴莲节。春蓬府府尹办公室供图。

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