2023年“汉语桥”世界大中小学生中文比赛阿联酋赛区预选赛暨颁奖典礼在迪拜举行

人民网迪拜6月10日电（记者任皓宇）10日，“汉语桥”世界大中小学生中文比赛阿联酋赛区预选赛暨颁奖典礼在迪拜大学成功举行。

中国驻阿联酋大使张益明表示，中文是中阿人民相知相交的桥梁。习近平主席和穆罕默德总统亲自倡导的中文教学“百校项目”，助推“中文热”在阿联酋方兴未艾。众多中文爱好者活跃在中阿友好的各行各业，推动两国合作高质量发展。希望“汉语桥”比赛越办越好，成为连接中国与阿联酋的“语言之桥”“文化之桥”和“友谊之桥”，培养一大批会中文、懂中国的阿联酋青年才俊，为推动中阿关系高水平发展，为落实全球文明倡议，构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

迪拜大学校长伊萨·巴斯塔基表示，中文是世界上使用人数最多的语言之一，中国拥有悠久的历史和灿烂的文化，学好中文十分有必要。共建“一带一路”帮助改善参与国家的基础设施和人民生活水平，正在推动各国实现共同发展。当前，阿中各领域合作密切，期待双方务实合作和友谊进一步深化。

本次比赛由中国驻阿联酋大使馆和驻迪拜总领馆主办，迪拜大学孔子学院及扎耶德大学孔子学院承办，共吸引450多名阿联酋大中小学生踊跃参与，32名参赛选手入围。经过现场激烈比拼，4名选手获得一等奖，并将作为阿联酋赛区选手推荐参加全球总决赛。

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