“牵手迪拜 绿色必跑”活动正式启动

人民网迪拜6月10日电 （记者任皓宇）10日，由中国国家发展和改革委员会国际合作中心、中国驻迪拜总领馆主办，北京丝绸之路合作与发展促进协会承办的“牵手迪拜 绿色必跑”活动在阿联酋迪拜、中国北京及内蒙古鄂尓多斯市达拉特旗三地同步启动。

中国驻迪拜总领事李旭航表示，今年11月，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会将在阿联酋迪拜举行。中方坚定支持阿方举办一届成功的、富有实效的气变全球盛会，将同阿方携手合作，推动大会取得积极成果，共同构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

沙迦体育委员会委员、沙迦王室成员谢赫穆罕默德·贾马尔·阿勒卡西米表示，体育活动在增进阿中人民友谊与合作方面发挥着重要作用。阿联酋正实施《2015—2030年绿色议程》，希望以举办气候大会为契机，与中国共同努力，建设清洁、绿色、美丽的世界。

据介绍，活动主要以“线上答题‘云科普’+线下绿色‘必跑’”的形式展开，为期半年。参与者可通过“喜鹿鹿”小程序或H5报名参与竞答和绿色必跑活动。活动启动后，必跑团全体成员将每日打卡、天天行走，累积里程，预计将吸引超过10万人参加，跑步绿色出行的总里程将超过百万公里。本次活动总里程所积累的碳汇将在第三方专业机构认证后捐赠给本届气候大会，助力大会实现碳中和的预期目标。

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