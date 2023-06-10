新华社雅加达6月10日电（记者孙磊 郑世波）《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）日前对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。印度尼西亚官员与学者近期在接受新华社记者采访时表示，RCEP全面生效将加速区域经济一体化进程，推动经贸合作和投资增长，为地区经济复苏和发展增添动力。

印尼贸易部对外贸易政策中心高级官员伊曼纽尔·林加认为，作为全球最大自贸协定，RCEP大幅削减关税和非关税壁垒，降低各成员国贸易成本，便利区域内贸易往来，将有力、有效提升本区域商品和服务贸易规模。

他表示，在部分国家保护主义抬头背景下，RCEP全面生效将提振本地区和全球经济复苏与发展的信心，为地区经济复苏和发展增添动力。

他说，中国在全球价值链体系中占据不可或缺的位置。作为RCEP重要参与方，中国落实RCEP有助于提升区域和全球价值链的韧性，助力区域经济稳健前行。

印尼智库东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺表示，RCEP将带来贸易扩大效应、贸易创造效应，增强区域内企业的国际竞争力。RCEP正式生效将给成员国带来巨大经济效益和更高社会福利水平。

在班邦·苏尔约诺看来，RCEP还将推动和加速区域内投资，其覆盖的巨大市场会吸引更多域外投资。他表示，RCEP对东盟利好明显，随着东盟国家投资环境日益改善，劳动力成本优势进一步显现。

他说，作为RCEP框架内最大经济体，中国过去一年多以来以行动积极推动RCEP落地生效，令人印象深刻，东盟对中国高水平落实RCEP充满期待。

班邦·苏尔约诺还表示，当前全球经济形势复杂严峻，中国经济一季度实现超预期增长对提振国际市场信心影响深远，相信一个韧性强、活力大、经济快速恢复的中国将继续成为区域和全球各国经济发展的红利来源。

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