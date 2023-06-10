第十六届中俄蒙工商论坛在乌兰巴托闭幕

人民网乌兰巴托6月10日电 （记者霍文）为期两天的第十六届中俄蒙工商论坛9日在蒙古国首都乌兰巴托闭幕。蒙古国国家工商会主席奥特根达瓦·阿玛尔图布辛、俄罗斯工商会主席谢尔盖·卡特林、中国贸促会副会长张少刚及中俄蒙三方相关部门负责人、企业代表数百人出席闭幕式。三国工商会（贸促会）、企业之间签署了一系列合作备忘录，三方就支持大项目合作达成共识，并签订大会宣言文件。

大会宣言文件包括中俄蒙定期举办商业大项目投资推介会，支持双边或三边商业投资会议等活动；支持在中俄蒙三国举办经贸投资活动，包括企业参与综合性和具有行业特点的国际展览会；支持共同投资建设蒙西部和东部纵向公路、铁路，以及口岸、电力等基础设施项目；支持企业参与中蒙俄经济走廊规划纲要项目，以及经济走廊沿线自贸区项目等内容。

中国贸促会副会长张少刚在论坛期间表示，中蒙俄三国毗邻而居，是守望相助的好朋友，开展三方合作具有先天优势。工商界是推动经贸合作的主力军和直接受益者。中国贸促会高度重视中俄蒙三方合作，愿同蒙古国国家工商会和俄罗斯工商会一道，顺应三国工商界期待，搭建更多平台，把中俄蒙经贸合作提升到更高水平。

阿玛尔图布辛在闭幕式致辞时表示，本届论坛就中蒙俄三国在农牧业、旅游业以及交通运输、建筑建材、矿业重工业等领域经贸投资与合作机遇进行了广泛讨论，蒙古国六家企业、中国四家企业、俄罗斯三家企业分别介绍了各自的项目。蒙古工商会与蒙交通运输发展部共同举办了“新复兴政策”下三国合作的机遇，论坛取得了圆满成功。第十七届中俄蒙工商论坛将于2024年在中国举办。

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