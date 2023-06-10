驻英国使馆发言人就英国首相苏纳克涉华错误言论答记者问

问：据报道，6月8日，英国首相苏纳克在访问美国时称，中国和俄罗斯等国偷窃知识产权、滥用技术、操纵关键资源。中方对此有何评论？

答：英方上述涉华言论纯属无中生有、信口雌黄、恶意诋毁。中方予以强烈谴责。

中国是世界知识产权的创造大国，也致力于保护知识产权。根据《世界知识产权指标》报告显示，2021年中国有效专利数量排名全球第一。创新和知识产权绝非英美国家的独家“专利”，应用知识产权、推动经济社会进步也不是某些国家独享的权利。创新和知识产权应该服务于全人类的进步与福祉，而不应沦为个别国家打压别国发展的工具。

指责中国所谓“滥用技术”，更是找错了对象。恰恰是美英不断泛化国家安全概念，把科技问题政治化、武器化，无理打压别国科技发展。

炮制所谓中国“操纵关键资源”言论意在阻挠中国与有关国家的合作，完全是政治操弄。中国始终本着平等、互利、共赢原则开展境外资源合作，实现互利互惠、共同发展。中国已是140多个国家的主要贸易伙伴。

我们敦促英国政客尊重事实，不要鹦鹉学舌，不要动辄拿中国说事。那样，只能损人害己，没有出路。

中国驻英国大使馆网站截图

(责编：唐小丽、杨光宇)