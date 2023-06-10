人民网伦敦6月9日电 （记者邢雪）9日，中国驻英国使馆发言人就英国首相苏纳克涉华错误言论表示强烈谴责，再次敦促英国政客尊重事实，不要鹦鹉学舌，不要动辄拿中国说事。

据报道，6月8日，英国首相苏纳克在访问美国时称，中国和俄罗斯等国偷窃知识产权、滥用技术、操纵关键资源。

中国驻英国使馆发言人表示，英方上述涉华言论纯属无中生有、信口雌黄、恶意诋毁。中方予以强烈谴责。

发言人称，中国是世界知识产权的创造大国，也致力于保护知识产权。根据《世界知识产权指标》报告显示，2021年中国有效专利数量排名全球第一。创新和知识产权绝非英美国家的独家“专利”，应用知识产权、推动经济社会进步也不是某些国家独享的权利。创新和知识产权应该服务于全人类的进步与福祉，而不应沦为个别国家打压别国发展的工具。

发言人强调，指责中国所谓“滥用技术”，更是找错了对象。恰恰是美英不断泛化国家安全概念，把科技问题政治化、武器化，无理打压别国科技发展。

发言人指出，炮制所谓中国“操纵关键资源”言论意在阻挠中国与有关国家的合作，完全是政治操弄。中国始终本着平等、互利、共赢原则开展境外资源合作，实现互利互惠、共同发展。中国已是140多个国家的主要贸易伙伴。

最后，发言人敦促英国政客尊重事实，不要鹦鹉学舌，不要动辄拿中国说事。那样，只能损人害己，没有出路。

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