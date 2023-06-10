中新网6月10日电 据路透社报道，当地时间9日，英国前首相约翰逊宣布辞去议员职务，并立即生效。

据报道，约翰逊是在收到特权委员会的一封保密信后，作出的辞职决定。据称，他收到的是特权委员会有关他是否在“派对门”事件中误导议会的调查结果的报告。

他批评特权委员会沦为政治打手，决心结束他的政治生涯，“我被一小撮人逼出局”。

约翰逊在声明说道，“不止我一个人认为这是一场政治迫害，以报复(我推动)英国脱欧，并想最终推翻2016年的公投结果……我的辞职是必要的第一步，我相信已经有人齐心协力实现这一目标。”

不过，约翰逊在声明上的用词是“暂时”离开议会，似乎暗示自己将重返政坛。

同时，约翰逊的声明并没有说委员会将对其采取什么制裁措施。

报道称，约翰逊此举将在2024年英国大选前，再度触发执政保守党的内部严重分歧。

英国议会的特权委员会是国会内的纪律机构，如调查结果认为约翰逊有错，有权建议他停职。该调查由一名工党资深议员主持，但委员会中的大多数议员都是保守党，即约翰逊的党友。

该委员会表示，将于12日开会结束调查，并将很快公布报告。委员会发言人表示，约翰逊的辞职声明“有损议会的诚信”。

据此前报道，约翰逊担任英国首相3年，曾广受支持。不过由于被曝出曾违反防疫规定，在首相府里开派对，约翰逊声望大跌，最终被迫辞职。他于2022年7月宣布辞去保守党党首和首相职务，之后留任至9月新领导人产生。

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