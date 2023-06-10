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伦敦希斯罗-北京大兴航线推介会在伦敦举行

2023年06月10日09:37 | 来源：中国新闻网
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　　中新社伦敦6月9日电 (记者 欧阳开宇)伦敦希斯罗-北京大兴往返航线推介会日前在伦敦举行。推介会向英国各界介绍新航线及北京大兴机场。英方人士表示，新航线开通将更好地促进两国交流发展。

　　据介绍，南航新开通的伦敦希斯罗-北京大兴航线每日一班，由空客A350机型执飞，预计每日可为两地输送超过600位乘客。

　　中国驻英国使馆公使包玲表示，新航线极大地促进两国人员往来，为来自各国的企业提供重要往来通路，也为共建“一带一路”添砖加瓦。今年是“一带一路”倡议提出10周年，新航线的开通恰逢其时，将为中英交流与合作搭建空中桥梁。

　　伦敦发展促进署旅游、会展及大型活动总监特蕾西·哈利韦尔表示，来自中国的投资、留学生、商务活动以及游客对英国来说至关重要，南航开辟的新航线，让英方有机会欢迎来自中国的客人返回伦敦。

　　英国48家集团俱乐部董事大卫·斯金格·拉马雷在活动中强调了文化和商业联系的重要性，他认为，人文与商业往来将在英中之间建立强大的桥梁。航空业对促进英中两国人民的交流发挥着至关重要的作用。

　　英国希斯罗机场航空总监乔安娜·塔索表示，本次新航线的开通将为英中之间的乘客提供更紧密的联系，将会在未来带来更大的增长，希斯罗机场期待继续与中国南方航空公司合作。

　　南航集团董事罗来君表示，随着中国对外开放的不断深入，两国人民交往日益频繁，双方在经济、文化、旅游等多个领域蕴藏着巨大的合作潜力。此次新航线的开通，航班量恢复至疫情前最高水平。希望以此为契机，与中英社会各界进一步加强联系，架起两地经贸合作之桥、文化交流之桥、观光旅游之桥、友谊进步之桥。

(责编：崔译戈、崔越)

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