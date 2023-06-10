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伦敦市长萨迪克·汗：帮助居民应对生活成本危机

2023年06月10日09:36 | 来源：中国新闻网
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　　中新社伦敦6月9日电 (记者 欧阳开宇)伦敦市市长萨迪克·汗9日呼吁英国政府通过投资首都等更多措施以提高生产力，帮助数百万伦敦人应对生活成本危机。

　　“近年来工资增长未能跟上通胀飙升的步伐。当通货膨胀率超过工资增长时，居民的收支实际上会出现亏损，因为他们需要花费更高比例的工资来购买相同的商品。”萨迪克·汗说。

　　为扭转这一趋势，萨迪克·汗呼吁英国政府通过投资首都来大幅提高生产力。由于伦敦是英国经济的重要组成部分，当伦敦取得成功时，英国其他地区也会受益。如果不对首都进行投资，就没有其他途径可以实现国家经济振兴。

　　“住房负担能力正在削弱伦敦的劳动生产率和吸引高技能人才的能力，要增加伦敦经济适用房的供应。”萨迪克·汗说。

　　萨迪克·汗希望一个经济适用房重大投资计划能得到实施，该计划将创造就业机会，增加可支配收入。“政府需要立即采取行动逆势而上，帮助将更多的钱放在辛勤工作的人们的口袋里。”萨迪克·汗说。

　　据知，伦敦已经或正在实施一系列项目，包括开展“温暖家园”计划和能源咨询服务解决燃料短缺问题，改善私人租房者或无家可归的人的安全状况，拨款支持解决食品安全问题等。

(责编：崔译戈、崔越)

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