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哥伦比亚政府与反政府武装签署临时停火协议

2023年06月10日09:17 | 来源：新华网
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　　新华社哈瓦那6月9日电（记者林朝晖）哥伦比亚政府与反政府武装“哥伦比亚民族解放军”在古巴首都哈瓦那举行的第三轮和谈9日结束，双方签署了临时停火协议。

　　本轮和谈5月2日开始。根据达成的协议，哥政府与“哥伦比亚民族解放军”将于7月6日停止相互进攻，8月3日起全面实施临时停火，为期180天。双方将寻求在2025年5月前彻底结束战争。此外，双方还决定今年8月14日至9月4日在委内瑞拉举行第四轮和谈，届时将评估对这项协议的遵守情况。

　　哥伦比亚总统佩特罗和古巴国家主席迪亚斯-卡内尔等出席了和谈闭幕式。佩特罗说，哥伦比亚必须结束暴力，重建家园，以便让人民过上有尊严的生活。他还表示，必须在社会层面讨论政府推动的改革，以保障人民的基本权利和劳动力稳定、土地分配等。迪亚斯-卡内尔鼓励哥伦比亚利用当前的形势实现国家和平。

　　半个世纪以来，“哥伦比亚民族解放军”一直与政府军处于交战状态。2017年2月，哥政府与“哥伦比亚民族解放军”在厄瓜多尔首都基多正式开始和平谈判。2018年1月，哥政府宣布暂停与该武装的和谈。同年5月，双方在哈瓦那恢复谈判。2019年1月，谈判再次陷入停滞。2022年11月，双方在委内瑞拉首都加拉加斯再次恢复谈判。2023年2月13日至3月10日，双方在墨西哥首都墨西哥城举行第二轮和谈。

(责编：崔译戈、崔越)

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