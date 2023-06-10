人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第二届联合国人居大会闭幕 通过“人人享有可负担住房”等决议

2023年06月10日09:16 | 来源：新华网
小字号

　　新华社内罗毕6月9日电（记者李卓群 金正）第二届联合国人居大会9日在位于肯尼亚首都内罗毕的联合国人类住区规划署（人居署）总部闭幕。大会通过关于“人人享有可负担住房”等多项决议和决定。

这是6月9日在肯尼亚内罗毕拍摄的第二届联合国人居大会闭幕式。新华社记者李亚辉摄

这是6月9日在肯尼亚内罗毕拍摄的第二届联合国人居大会闭幕式。新华社记者李亚辉摄

　　联合国人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫在闭幕式记者会上说，来自137个国家和地区的3416名代表出席本届大会，另有1000名代表线上参会。与会代表一致通过一项关于“人人享有可负担住房”的决议，这是本届大会取得的里程碑式成就。根据该决议，联合国将组建一个政府间专家工作组，研究可负担住房问题。此外，还将建立一个平台来收集、整合住房数据，以更好地了解住房需求和现存差距。

　　本届大会5日开幕，主题为“通过包容和有效的多边主义实现可持续的城市未来：在全球危机时代实现可持续发展目标”。大会共通过10项决议、5项程序性决定和一项部长级宣言，涵盖智慧城市建设、非正规住区和贫民窟改造、加强城市化与气候变化适应力的联系、可持续发展目标本地化、城市规划和可持续基础设施、建立人类住区复原力框架等内容。

　　大会还宣布，将于2024年11月4日至8日在埃及首都开罗召开第十二届世界城市论坛。该论坛每两年召开一次，是关于全球可持续城市化的重要会议。

　　本届大会期间，联合国人居署还与中国住房和城乡建设部、上海市人民政府共同举办了以“打造多元合作和知识分享平台，推动城市落实可持续发展目标”为主题的边会，旨在为城市提供可靠的数据衡量工具以及最佳实践案例，助力实现可持续发展目标。

　　联合国人居大会每四年召开一届，首届大会于2019年5月27日在内罗毕召开。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部