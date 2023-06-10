新华社内罗毕6月9日电（记者李卓群 金正）第二届联合国人居大会9日在位于肯尼亚首都内罗毕的联合国人类住区规划署（人居署）总部闭幕。大会通过关于“人人享有可负担住房”等多项决议和决定。

这是6月9日在肯尼亚内罗毕拍摄的第二届联合国人居大会闭幕式。新华社记者李亚辉摄

联合国人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫在闭幕式记者会上说，来自137个国家和地区的3416名代表出席本届大会，另有1000名代表线上参会。与会代表一致通过一项关于“人人享有可负担住房”的决议，这是本届大会取得的里程碑式成就。根据该决议，联合国将组建一个政府间专家工作组，研究可负担住房问题。此外，还将建立一个平台来收集、整合住房数据，以更好地了解住房需求和现存差距。

本届大会5日开幕，主题为“通过包容和有效的多边主义实现可持续的城市未来：在全球危机时代实现可持续发展目标”。大会共通过10项决议、5项程序性决定和一项部长级宣言，涵盖智慧城市建设、非正规住区和贫民窟改造、加强城市化与气候变化适应力的联系、可持续发展目标本地化、城市规划和可持续基础设施、建立人类住区复原力框架等内容。

大会还宣布，将于2024年11月4日至8日在埃及首都开罗召开第十二届世界城市论坛。该论坛每两年召开一次，是关于全球可持续城市化的重要会议。

本届大会期间，联合国人居署还与中国住房和城乡建设部、上海市人民政府共同举办了以“打造多元合作和知识分享平台，推动城市落实可持续发展目标”为主题的边会，旨在为城市提供可靠的数据衡量工具以及最佳实践案例，助力实现可持续发展目标。

联合国人居大会每四年召开一届，首届大会于2019年5月27日在内罗毕召开。

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