新华社上海6月9日电（记者吴宇、杨恺）“此次访华，我带着洪都拉斯人民的期待而来。承认一个中国原则，与中国建交、与中国合作，可以为洪都拉斯带来发展机遇。”

9日，洪都拉斯总统卡斯特罗一行抵达上海，开始对中国进行国事访问，这也是洪都拉斯总统首次访问中国。当日傍晚，在上海的一场外事会见中，卡斯特罗表达了对此次访华的期待。

她说：“我们钦佩中国的发展成就，特别是在脱贫攻坚领域作出的努力。为人民福祉奋斗是洪都拉斯与中国的共同目标。相信洪都拉斯与中国开启的友好联系将随着两国人民的团结合作而加强。”

在黄浦江畔的世界会客厅，眺望江对岸高楼林立的陆家嘴，卡斯特罗说：“希望未来洪都拉斯可以像上海一样实现繁荣发展。”她表达了洪都拉斯与上海加强合作的愿望：一是积极响应中方邀请，参展今年11月在上海举行的第六届中国国际进口博览会，“带来洪都拉斯人民倾心生产的商品”；二是派遣青年学生到上海留学深造，“如果我们的年轻人有机会来中国接受教育、学习科技，他们就能为自己国家的建设发展贡献才智”。

在访华第一站上海，卡斯特罗一行受到热情欢迎。抵达下榻酒店时，一支老年爵士乐队专门为卡斯特罗演奏了《洪都拉斯歌声与生活》；20余名武术队员表演的长拳、剑术、太极拳、刀术等中国传统武术，引发洪都拉斯贵宾的由衷赞叹。

10日，卡斯特罗一行还将在上海参观访问。

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